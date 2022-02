Сериалы 2022: премьеры марта

Какие сериалы посмотреть в марте 2022 года? Да, ты не одна такая, Новый канал тоже каждый месяц ищет горячие сериальные новинки и свежие сезоны любимых проектов. Вот сейчас мы смотрим «Будиночок на щастя» 3 сезон, но не откажемся и от зарубежного контента. Поэтому специально для тебя собрали ТОП-5 сериалов, которые можно посмотреть в марте 2022 года! Лови списочек и смотри в оригинале, прокачивай английский!

«Выбывшая»

Дата выхода: 3 марта 2022 года

В ролях: Аманда Сейфрид, Навин Эндрюс, Стивен Фрай, Майкл Айронсайд, Лори Меткалф

Мини-сериал расскажет об основательнице медицинской компании Theranos. В 2002 году Элизабет Холмс успешно поступила в Стэндфордский университет, но уже через год решила бросить учебу. Девушка поняла, что хочет создать свой медицинский стартап и начала работать над этим. В 19 лет Элизабет взяла у родителей деньги и основала Theranos. Как талантливой девушке без престижного образования удалось реализовать свой проект, привлечь огромные инвестиции, возглавить рейтинг самых богатых женщин США по версии Forbes и стать обвиняемой по уголовному делу – смотрите в сериале.

«Время побеждать: Взлет династии Лейкерс»

Дата выхода: 6 марта 2022 года

В ролях: Джон Си Райли, Джейсон Кларк, Салли Филд, Эдриан Броуди, Джейсон Сигел

Эта спортивная драма основана на книге Джеффа Перлмана под названием Showtime: Magic, Kareem, Riley, and the Los Angeles Lakers. Проект расскажет историю становления одной из известнейших баскетбольных команд Los Angeles Lakers. Сериал вернет зрителей в Лос-Анджелес 80-х годов прошлого столетия. В это время баскетбольная команда Los Angeles Lakers начала выходить на новый уровень. С 1980 по 1991 годы династия пять раз завоевывала чемпионский титул NBA. Сериал сосредоточится на том, как Los Angeles Lakers стали легендой на и вне игровой площадки.

«Приятные хлопоты», 4 сезон

Дата выхода: 9 марта 2022 года

В ролях: Майя Митчелл, Сьерра Рамирес, Зури Аделе, Шерри Кола, Эмма Хантон, Томми Мартинес, Джошуа Пенс, Бо Мирчофф, Дхрув Сингх, Анастасия Лофгрен

Сестры Калли и Мариана недавно начали взрослую жизнь. Окончив университеты, девушки вместе переехали в Лос-Анджелес, чтобы строить карьеру и отношения. Но, как водится, взрослая жизнь оказалась гораздо сложнее, чем казалось, особенно, когда тебе чуть-чуть за двадцать. Калли пытается строить карьеру в юриспруденции и не потерять отношения со своим крутым бойфрендом-адвокатом, а Мариана становится гением IТ, пушит свои разработки и пытается выпутаться из нездоровых отношений. В новом сезоне девушек ждут новые приятные заботы!

«Не сработало»

Дата выхода: 18 марта 2022 года

В ролях: Джаред Лето, Энн Хэтэуэй, Кайл Марвин

Оригинальный сериал от Apple TV+ основан на одноименном подкасте WeCrashed: The Rise and Fall of WeWork of Wondery. В центре сюжета – история развития перспективного стартапа – американской сети коворкингов WeWork. В 2010 году Адам Нейман и Мигель МакКелви основали компанию, предоставляющую гибкие рабочие пространства. За короткое время проект пережил стремительный успех. Состояние гиганта оценивалось в 47 миллиардов долларов, но все изменилось, когда компания собралась выходить на первоначальное публичное предложение. Это существенно отразилось на отношениях основателя WeWork Адама Неймана и его жены Ребекки.

«Бриджертоны», 2 сезон

Дата выхода: 25 марта 2022 года

В ролях: Джули Эндрюс, Фиби Дайневор, Джонатан Бейли, Бен Миллер

Продолжение провокационного сериала от Netflix, которого все так ждали. Второй сезон будет основан на второй книге Джулии Квин «Виконт, который любил меня». А потому новый сезон сериала сосредоточится на другом представителе семьи Бриджертонов – заядлом холостяке и бабнике виконте Энтони Бриджертоне. После того, как он выдал замуж свою сестру, представитель знатного рода и сам надумал жениться. Энтони удастся найти себе достойную партию, но вот беда – сестре невесты совсем не нравится будущий зять. Кейт Шеффилд уверена, что Бриджертон никогда не станет порядочным мужчиной, поэтому она держит виконта подальше от своей сестры. Но, как говорится, от ненависти до любви всего один шаг!

