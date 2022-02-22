Кто поедет на Евровидение 2022 от Украины? Калуш сделал заявление

Кто поедет на Евровидение 2022 от Украины после скандала с Alina Pash? KALUSH сделали официальное заявление об участии в международном песенном конкурсе

Евровидение 2022 будет проходить в 10, 12 и 14 мая в Турине. До главного международного праздника песни остаются считанные недели. Поэтому на прошлых выходных состоялся Национальный отбор в Украине, победу на котором одержала Alina Pash с песней «Тіні забутих предків». Однако в этом году не обошлось без скандала.

Победительница отбора на Евровидение 2022 от Украины нарвалась на хейт и травлю в Сети после своего триумфа. «Перемывание косточек» длилось несколько дней подряд, и нервы артистки сдали. В среду, 16 февраля, стало известно, что Alina Pash отказалась от участия в Евровидении 2022.

Кто поедет на Евровидение 2022 от Украины после скандала с Alina Pash?

После того, как Alina Pash выбыла из игры, «Суспільне» обратились к группе KALUSH, которая заняла второе место на Национальном отборе на Евровидение 2022 от Украины. Во время радиоэфира с Сергеем Притулой музыканты подтвердили, что готовы выступить на международном песенном конкурсе.

— По поводу того как с ними сотрудничать дальше, мое хорошее выступление не зависит от них. Я рад, что Евровидение в Италии организовывает не «Суспільне». Я буду представлять Украину, а не «Суспільне», — заявил фронтмен группы KALUSH Олег Псюк.

Kalush Orchestra — Stefania: 10 фактов об участниках Нацотбора на Евровидение 2022 Украина

Во вторник, 22 февраля, прошло заседание Организационного комитета Национального отбора. Во время него было принято решение о том, что группа Kalush Orchestra будет представлять Украину на Евровидении 2022 — международном песенном конкурсе, который пройдет в мае в Турине.

— Мы благодарны каждому, кто поддерживал нас во время финала Нацотбора на Евровидение-2022 и отдал первое место в SMS-голосовании, – отметил вокалист группы Олег Псюк. — Обещаем каждому украинцу, что оправдаем ваш выбор. В трудные времена для нашей страны мы должны снова заявить о себе на весь мир. Поэтому мы готовы представить Украину достойно перед всей Европой.

KALUSH поедет на Евровидение 2022 от Украины? Заявление музыкантов

Читай также:

Евровидение 2022 года: Кто будет представлять Испанию? В чем скандал?