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KALUSH дали финальный ответ по Евровидению 2022

Сегодня стало известно, поедет ли в итоге группа Kalush Orchestra на Евровидение 2022 в Турин. Заявление музыкантов

Сегодня стало известно, поедет ли в итоге группа Kalush Orchestra на Евровидение 2022 в Турин. Заявление музыкантов

Напомним, что в финале Нацотбора музыканты с треком «Stefania» заняли 2 место в итоговой таблице, проиграв 1 балл Алине Паш и ее «Тіням забутих предків».

Но после скандалов, разгоревшихся вокруг победительницы Нацотбора, и финального отказа Алины в 2022 году участвовать в Евровидении, организаторы Нацотбора предложили группе KALUSH представлять Украину на песенном конкурсе в этом году.

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И сегодня стало известно, что музыканты дали ответ: они согласны и поедут в мае на Евровидение 2022 с песней «Stefania»:

«Йо! Kalush Orchestra їде в Турин на Євробачення 2022 представляти Україну. Нарешті це сталося, ми разом із Суспільним вирішили усі важливі питання та готові разом привести Україну до успіху! Постійно бачимо і відчуваємо вашу підтримку. Глядацьке голосування це довело — 1е місце від народу! Маємо велику честь представляти нашу державу! Обіцяємо, не підведем».

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