Оля Цыбульская — Prosecco: смотреть онлайн премьеру клипа

Украинская певица и главная кошка страны Оля Цыбульская представила клип к своему уже нашумевшему треку Prosecco.

Между релизом песни и премьерой клипа на нее прошло ровно два года – песня увидела свет в феврале 2020 года, еще до пандемии. Луковская не скрывает, что поначалу не делала на трек больших ставок и лишь со временем поняла, что клип просто необходим.

Смотреть премьеру клипа Оля Цыбульская — Prosecco онлайн:

— Во-первых, эта песня – настоящий гимн пятницы и девичьих вечеринок. Уже в течение двух лет в конце рабочей недели меня забрасывают пометками в инстал киски, которые под нее врываются в выходные. Во-вторых, самая большая немецкая платформа новой музыки COLORS назвала трек Prosecco одним из лучших релизов недели в мире. Это первый украиноязычный трек в их подборке, – поделилась Цыбульская радостью.

В клипе Prosecco певица высмеивает блоггеров, а если точнее, то инфоциган – продавцов бессмысленных марафонов в социальных сетях и охотников за легкой наживой. В клипе Оля предстает в роли гуру, которая проводит VIP-курс по обольщению с помощью игристого. Цыбульская признается, что сама была в шаге от того, чтобы вступить в ряды инфоцыган.

– Мне предлагали провести собственный марафон за очень заманчивые средства. Я могла бы купить себе еще одну квартиру в Киеве. Но вовремя поняла, что это фигня и полное предательство своей аудитории. Я бы сама плюнула в рожу всем, кто пытается нажиться на чужих слабостях и комплексах, – прокомментировала Оля, ссылаясь на скандальное интервью инфоциганки – Елены Блиновской.

И хотя Цыбульская высмеивает блоггеров за ненужные курсы, марафоны и подобный контент, своих друзей-инфлюэнсеров она задеть этим не боится.

– Я давно не боюсь никого обидеть правдой. Опыт показывает, что рано или поздно разоблачаются любые схемы. Я честно троллю своих знакомых, занимающихся инфопродуктами и в реальной жизни. Кошка никого не боится, — призналась певица эксклюзивно Новому каналу.

Режиссерами клипа Prosecco выступили Валерия Фадеева и Екатерина Дема. В видео приняли участие теле- и радиоведущий Андрей Черновол, актриса Ирина Гатун и блогер Даша Евтух.

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