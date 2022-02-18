Фильмы 2022: премьеры марта

Мы точно знаем, как поднять тебе настроение этой весной! Кроме классной погоды и пения птичек, в марте тебя ждут крутые кинопремьеры. Спойлер: наконец-то выйдет долгожданный «Морбиус» с Джаредом Лето и новый «Бэтмен» с Робертом Паттинсоном. Читай подборку киношных премьер от Нового канала на март 2022 года и покупай билеты в кино!

Фильмы 2022: что посмотреть в марте

«Бэтмен»

Жанр: боевик, экшн

Режиссер: Мэтт Ривз

В главных ролях: Роберт Паттинсон, Зои Кравиц, Пол Дано, Колин Фаррелл, Энди Серкис, Питер Сарсгаард, Джон Туртурро

Когда: с 3 марта 2022 года

Прошло уже два года, как Бэтмен стал защитником Готема. Он пытается уберечь жителей загадочного города от разных невзгод, а особенно от злодеев мирового масштаба. Однажды в Готеме люди начинают умирать странным образом. Супергерою придется разобраться, кто же из злодеев города стоит за этим и ликвидировать опасность. «Что черное, как ночь, синее, как небо, и сеет смерть?» – спрашивается в трейлере.

«История моей жены»

Жанр: драма

Режиссер: Ильдико Энеди

В главных ролях: Леа Сейду, Луи Гаррель, Гийс Нейбр, Жазмин Тринка, Луна Ведлер, Йозеф Хадер, Удо Замиль

Когда: с 3 марта 2022 года

Европа, 1920 годы. Капитан Якоб Шторр из Голландии решает жениться. Но искать свою единственную или ждать, когда же их сведет судьба, он не собирается. Вместо этого мужчина заключает пари со своим приятелем. Он решает жениться на первой же женщине, вошедшей в кафе, где они сидели. И к счастью для капитана Якоба Шторра, его избранница Лиззи оказывается совершенно очаровательной французской девушкой. Однако после свадьбы тихая семейная жизнь сменяется беспокойством.

«Наемник»

Жанр: триллер, экшн

Режиссер: Тарик Салех

В главных ролях: Крис Пайн, Бен Фостер, Гиллиан Джейкобс, Кифер Сазерленд, Дж.Д. Пардо

Когда: с 10 марта 2022 года

Всю свою жизнь Джеймс Рид провел в армии, все, что он умеет, – это воевать. Поэтому когда мужчину принудительно увольняют из морской пехоты, ему приходится согласиться на работу в военизированном спецотряде. Джеймс думал, что он будет работать на президента США бок о бок со своими собратьями. Но на первой же миссии в Польше оказалось, что все было ложью, и он не знает, на кого работает. Поскольку Рид решил не подчиняться приказам неизвестно кого, то стал главной мишенью в игре. Теперь его миссия – выжить и вернуться домой к семье.

«Белфаст»

Жанр: драматическая история

Режиссер: Кеннет Брана

В главных ролях: Джуди Денч, Джейми Дорнан, Киаран Гайндс, Катрина Балф, Джуд Хилл

Когда: с 10 марта 2022 года

Лента основана на личном опыте режиссера Кеннета Брана. Девятилетний парень вынужден учиться жить в мире, который в одночасье стал другим – в Белфасте начались беспорядки. Все, к чему он привык, никогда не будет таким, как раньше. Неизменными остаются только радость, смех, музыка и настоящая магия кино.

«Скорая»

Жанр: экшн, триллер

Режиссер: Майкл Бэй

В главных ролях: Джейк Джилленгол, Эйса Гонсалес, Ягья Абдул-Матин II

Когда: с 17 марта 2022 года

Чтобы спасти жену от болезни, заслуженный ветеран обращается за помощью к приемному брату преступника. Ограбить банк и сорвать многомиллионный куш кажется удачной идеей… Но когда все пойдет не по плану, героям не останется ничего другого, кроме как похитить скорую с двумя заложниками внутри.

«Я, «Победа» и Берлин!»

Жанр: комедия

Режиссер: Ольга Ряшина

В главных ролях: Иван Блиндарь, Владимир Гева, Мария Стопник

Когда: с 17 марта 2022 года

Фильм снят по одноименной повести Кузьмы Скрябина. Безумные 90-е. За три дня до запланированного концерта начинающий музыкант Кузьма отправляется со своим другом Бардом в Берлин на старой «Победе». Говорят, там есть коллекционер, готовый обменять желтую бестию на шестисотый «Мерс». Кузьма обещает своей девушке Барбаре вернуться домой на новой тачке, а парням из группы успеть на выступление. Уже с первых минут поездки все, конечно, идет не по плану. Однако точно известно одно: приключение поможет героям найти настоящее предназначение.

«Морбиус»

Жанр: фантастический экшн

Режиссер: Даниэль Эспиноса

В главных ролях: Джаред Лето, Мэтт Смит, Адриа Архона

Когда: с 24 марта 2022 года

Обнаружив у себя смертельный недуг, известный ученый-биохимик соглашается на рискованный эксперимент. То, что изначально кажется успешным лекарством, превращается в страшную неуправляемую силу, а ученый перевоплощается в загадочного вампира Морбиуса.

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