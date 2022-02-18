Элвис: смотреть официальный трейлер

Киностудия Warner Bros. Pictures представила трейлер фильма «Элвис».

«Элвис» — смотреть трейлер онлайн:

Биографическая лента повествует о жизни и музыке Элвиса Пресли сквозь призму сложных отношений с его таинственным менеджером, полковником Томом Паркером. Лента погрузит в историю Пресли и Паркера, работавших вместе более 20 лет: с начала карьеры Элвиса до его небывалой славы. И все это – на фоне перемен культурного ландшафта Америки. Особое место в этом путешествии занимает Присцилла Пресли, которая была одним из самых важных и влиятельных людей в жизни звезды.

В фильме сыграли Остин Батлер, Том Генкс, Оливия Деджонг, Гелен Томсон, Ричард Роксбург и другие. Режиссером стал Баз Лурманн.

Премьера фильма «Элвис» запланирована на 23 июня 2022 года.

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