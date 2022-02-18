Белфаст: смотреть официальный трейлер

Кинокомпания Universal представила трейлер фильма «Белфаст», который в этом году является одним из номинантов на премию «Оскар».

«Белфаст» — смотреть трейлер онлайн:

Лента основана на личном опыте режиссера Кеннета Брана. Девятилетний парень вынужден учиться жить в мире, который в одночасье стал другим. Все, к чему он привык, никогда не будет таким, как раньше. Неизменными остаются только радость, смех, музыка и настоящая магия кино.

Главные роли сыграли Джуди Денч, Джейми Дорнан, Киаран Гайндс, Катрина Балф, Джуд Гилл. Режиссером выступил Кеннет Брана.

Премьера фильма «Белфаст» запланирована на 10 марта 2022 года.

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