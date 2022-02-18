Аббатство Даунтон 2: смотреть официальный трейлер

Focus Features представили трейлер фильма «Аббатство Даунтон: Новая эра».
«Аббатство Даунтон: Новая эра» — смотреть трейлер онлайн:
Новый сиквел популярного сериала покажет, как живет семья Кроули после подготовки к визиту короля Георга V и королевы Марии. Графиня Грентем расскажет семье о том, как стала владелицей виллы на юге Франции, а также вспомнит судьбоносную встречу с мужем, состоявшуюся много лет назад. Именно на эту виллу семейство Кроули отправится, чтобы сыграть свадьбу Тома Брэнсона и горничной Люси Смит.
К своим ролям вернутся Аллен Лич и Таппенс Миддлтон, Хью Бонневилль, Мишель Докери, Мэгги Смит, Элизабет МакГоверн, Пенелопа Уилтон. Сценарий фильма написал Джулиан Феллоуз, режиссером выступил Саймон Кертис.
Премьера фильма «Аббатство Даунтон: Новая эра» запланирована на 28 марта 2022 года.
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