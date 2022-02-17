Скандалы и блокировка в мессенджерах: певица Lama — о сотрудничестве с Ульмо Три. Эксклюзив!

Эксклюзивно для Нового канала артистка рассказала о работе над новой дуэтной песней «Любов починається»

Lama – артист, умеющий удивлять. Накануне праздника всех влюбленных и сольного концерта в Киеве автор и исполнительница хитов-бестселлеров поразила слушателей интересной коллаборацией со своим гитаристом. «Любовь начинается» — это интимная лирика, в которой двое исполнителей, объединившись, раскрывают тайну высшей любви.

Знакомство музыкантов Lama (Наталья Деньков) считает судьбоносным. С первой встречи она сразу увидела в Константине Шелудько (Ульмо Три) талантливого гитариста и продюсера, затем пригласила его в свою команду, и вместе они плодотворно проработали более 10 лет. В 2018 году Константин стал сценическим партнером Натальи в видеоработе на песню «Привет, привет», которая быстро набрала свою популярность и почти 4 млн. просмотров на YouTube.

Не всегда взаимоотношения между артистами были простыми, но это дало толчок к созданию будущего хита.

— Время от времени у нас возникают споры, каждый пытается доказать друг другу свою правду, что приводит к скандалам и даже блокировке в мессенджерах, — рассказала Lama в эксклюзивном комментарии Новому каналу. — Конечно, впоследствии, когда мы двое успокоимся и все становится на свои места, наши отношения крепнут еще больше, но мы и без этого чувствуем с друг с другом сильную душевную связь. Как раз после одной из таких ссор Костя и написал эту песню, а к утру позвонил мне. Он спел ее прямо под гитару, добавив несколько звуков. Свои ощущения я уже не вспомню, но это было что-то неземное, космическое, будто сама вселенная надиктовала ему мелодию и текст, так, если бы я создавала эту песню. Она имеет особую ценность «без украшений», без аранжировки, даже в акустическом звучании.

«Любов починається» — это нежная и легкая песня двух романтиков, между которыми только зарождаются чувства. Чувства, которые хочется разделять только между собой, но они настолько сильны, что ими хочется поделиться со всем миром. Чувство того, что ты добрался руками до неба, стал частью вселенной и получил наивысшее наслаждение от любви — не покидает всю композицию.