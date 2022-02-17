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DOROFEEVA — raznotsvetnaya: смотрим новый клип! (Видео)

DOROFEEVA - raznotsvetnaya: смотрим новый клип! (Видео)

Надя Дорофеева презентовала новый трек raznotsvetnaya и клип на него, в котором певица появилась в двух контрастных образах: платиновой блондинки и жгучей брюнетки.

raznotsvetnaya – любовь, которая, сталкиваясь с препятствиями, становится еще сильнее, ярче и разноцветнее.

DOROFEEVA - raznotsvetnaya: смотрим новый клип! (Видео)

— Смелость нужна нам всем. Смелость любить и открыто говорить о своих чувствах: начиная с самого первого шага, самого первого признания, заканчивая смелостью любить кого-то открыто, несмотря на осуждение общества и другие запреты. Я убеждена, что у любви нет одного цвета.

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DOROFEEVA — raznotsvetnaya (текст песни)

Долго, долго, долго не буду лить я слёзы

Только, только, только случайно несерьёзно

Мы кусали губы, целовали веки

Оставили по клубам сюжеты и флешбэки

 

И никто не виноват, что теряли мы контроль

Всё равно, что говорят — разноцветная любовь

И никто не виноват, растекается внутри

Запрещённая любовь, разноцветные грехи

 

И никто не виноват, что теряли мы контроль

Всё равно, что говорят — разноцветная любовь

И никто не виноват, растекается внутри

Запрещённая любовь, разноцветные грехи

 

Скорый, скорый, скорый твой поезд уезжает

Снова, снова, снова тебя другой встречает

И меня иную мой город забирает

И будто бы резинкой из памяти стирает

 

И никто не виноват, что теряли мы контроль

Всё равно, что говорят — разноцветная любовь

И никто не виноват, растекается внутри

Запрещённая любовь, разноцветные грехи

 

Зачем сгораем мы — как цветы

Хрупкие теряем любви лепестки

 

И никто не виноват, что теряли мы контроль

Всё равно, что говорят — разноцветная любовь

И никто не виноват, растекается внутри

Запрещённая любовь, разноцветные грехи

 

 

 

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