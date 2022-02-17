Надя Дорофеева презентовала новый трек raznotsvetnaya и клип на него, в котором певица появилась в двух контрастных образах: платиновой блондинки и жгучей брюнетки.
raznotsvetnaya – любовь, которая, сталкиваясь с препятствиями, становится еще сильнее, ярче и разноцветнее.
— Смелость нужна нам всем. Смелость любить и открыто говорить о своих чувствах: начиная с самого первого шага, самого первого признания, заканчивая смелостью любить кого-то открыто, несмотря на осуждение общества и другие запреты. Я убеждена, что у любви нет одного цвета.
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DOROFEEVA — raznotsvetnaya (текст песни)
Долго, долго, долго не буду лить я слёзы
Только, только, только случайно несерьёзно
Мы кусали губы, целовали веки
Оставили по клубам сюжеты и флешбэки
И никто не виноват, что теряли мы контроль
Всё равно, что говорят — разноцветная любовь
И никто не виноват, растекается внутри
Запрещённая любовь, разноцветные грехи
И никто не виноват, что теряли мы контроль
Всё равно, что говорят — разноцветная любовь
И никто не виноват, растекается внутри
Запрещённая любовь, разноцветные грехи
Скорый, скорый, скорый твой поезд уезжает
Снова, снова, снова тебя другой встречает
И меня иную мой город забирает
И будто бы резинкой из памяти стирает
И никто не виноват, что теряли мы контроль
Всё равно, что говорят — разноцветная любовь
И никто не виноват, растекается внутри
Запрещённая любовь, разноцветные грехи
Зачем сгораем мы — как цветы
Хрупкие теряем любви лепестки
И никто не виноват, что теряли мы контроль
Всё равно, что говорят — разноцветная любовь
И никто не виноват, растекается внутри
Запрещённая любовь, разноцветные грехи