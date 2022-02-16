Наоми Кэмбелл впервые показала дочь. Фото

Всемирноизвестная модель на своей страничке в Instagram выложила фото с малышкой. Это скрин обложки британского VOGUE, в котором вскоре выйдет большое эксклюзивное интервью с Наоми

Напомним, что в мае 2021 модель поделилась фото новорожденной дочери, на котором были видны только ножки крохи. Никто и не догадывался, что модель ждала пополнение, и поэтому снимок вызвал бурную реакцию в сети.

«Я могу пересчитать по пальцам одной руки количество людей, которые знали, что она у меня была, — рассказала Наоми в интервью. — Но она — самое большое благословение, которое я когда-либо могла себе представить. Это лучшее, что я когда-либо делала».

Что творится: Наоми Кэмпбелл обнажилась в метро (ФОТО)

MARUV беременна первенцем! ФОТО

Еще одной интригой стала личность отца ребенка, ведь официально в тот момент Наоми не афишировала отношения ни с одним мужчиной.

Я ее не удочерила, она — моя

По словам друзей модели, в то время отцом дочери Наоми стал бизнесмен-мультимиллионер, живущий в Нью-Йорке, и считается, что пара, представленная через общих друзей, живет в ее арендованной двухуровневой квартире в городе за 12 миллионов фунтов стерлингов.

Таня Пренткович о беременности: «Сначала увидела одну полоску…» (ФОТО)

Канье Вест мечтает вернуться к Ким? Рэпер и Джулия Фокс больше не вместе (ФОТО)

И вот спустя почти 2 года модель дала первое откровенное интервью британскому VOGUE, в котором рассказала подробности появления дочери. Журнал выйдет 22 февраля, и мы всё, наконец, узнаем, а пока интригует описание интервью на официальной странице издания: «Несравненная @Naomi — звезда обложки @BritishVogue за март 2022 года, и у нее есть компания. Сохранив свой путь к материнству почти полностью в тайне, 51-летняя женщина впервые представляет миру свою маленькую дочь. «Я ее не удочерила, она — мой [биологический] ребенок», — говорит любимая британская супермодель».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от British Vogue (@britishvogue)

Фото: Getty Images