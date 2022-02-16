Настя Каменских сняла сексуальное видео: солнце, море и купальник (ВИДЕО)

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Украинская певица Настя Каменских (NK) умеет снимать красивый и откровенный контент
В этот раз она порадовала своих фанатов горячим видео. Ролик звезда сняла во время отдыха на море. На нем певица только в одном бикини показала свое тело, покрытое каплями воды. Камера «пробежалась» по всему телу, крупным планом, с ног до головы. Видео получилось с повышенным градусом не только из-за лучей солнца…
Настя Каменских (NK): досье на звезду и интересные факты
Ролик Каменских опубликовала на своей странице в соцсети TikTok. Пост она подписала лаконичной фразой: «Хочешь Солнца?».
Настя Каменских рассказала о неожиданной болезни: «Это очень тяжело, не могу спокойно работать»
@nkofficialХочешь солнца?♬ оригинальный звук — Natalia
Фото @kamenskux
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