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Бриджертоны. 2 сезон: Смотрим новый трейлер!

Бриджертоны. 2 сезон: Смотрим новый трейлер!

Все фанаты сериала с нетерпением ждут продолжение истории, и оно уже не за горами – премьера второго сезона нашумевшего проекта запланирована на 25 марта. А пока можем насладиться новый трейлером от Netflix

Трейлер начинается с голоса Джули Эндрюс, которая озвучивает «Леди Уистлдаун»: «Дорогой читатель. Ты по мне скучал?» — спрашивает она.

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Для тех, кто еще не смотрел первый сезон «Бриджертонов» (а значит, самое время это сделать!), «Леди Уистлдаун» — автор скандальной газеты, в которой обсуждаются острые сплетни о богатых и именитых.

Похоже, в новом сезоне «Бриджертонов» главное «сплетнице» будет, о чем рассказать читателям.

Под прицелом — горячий роман между Энтони Бриджертоном, роль которого сыграл Джонатан Бейли, и Кейт Шарма в исполнении Симоны Эшли, а также множество других интригующих поворотов сюжета. Все это наверняка будет задокументировано «Леди Уистлдаун», чью личность мы не будем раскрывать здесь для тех, кто еще не посмотрел первый сезон.

Бриджертоны. 2 сезон: Смотрим новый трейлер!

Похоже, она собирается оправдать наши ожидания в новых сериях, поскольку говорит, что «оттачивала свои навыки». «Нет, даже лучше, — добавляет «Леди Уистлдаун, — Я точила свои ножи!».

Напомним, что дата премьеры второго сезона «Бриджертонов» — 25 марта. Вносите в свой планнер, чтобы нет пропустить!

По материалам: edition.cnn.com

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