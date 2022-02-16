Бриджертоны. 2 сезон: Смотрим новый трейлер!

Все фанаты сериала с нетерпением ждут продолжение истории, и оно уже не за горами – премьера второго сезона нашумевшего проекта запланирована на 25 марта. А пока можем насладиться новый трейлером от Netflix

Трейлер начинается с голоса Джули Эндрюс, которая озвучивает «Леди Уистлдаун»: «Дорогой читатель. Ты по мне скучал?» — спрашивает она.

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Для тех, кто еще не смотрел первый сезон «Бриджертонов» (а значит, самое время это сделать!), «Леди Уистлдаун» — автор скандальной газеты, в которой обсуждаются острые сплетни о богатых и именитых.

Похоже, в новом сезоне «Бриджертонов» главное «сплетнице» будет, о чем рассказать читателям.

Под прицелом — горячий роман между Энтони Бриджертоном, роль которого сыграл Джонатан Бейли, и Кейт Шарма в исполнении Симоны Эшли, а также множество других интригующих поворотов сюжета. Все это наверняка будет задокументировано «Леди Уистлдаун», чью личность мы не будем раскрывать здесь для тех, кто еще не посмотрел первый сезон.

Похоже, она собирается оправдать наши ожидания в новых сериях, поскольку говорит, что «оттачивала свои навыки». «Нет, даже лучше, — добавляет «Леди Уистлдаун, — Я точила свои ножи!».

Напомним, что дата премьеры второго сезона «Бриджертонов» — 25 марта. Вносите в свой планнер, чтобы нет пропустить!

По материалам: edition.cnn.com