5 фильмов о киберспорте, которые будут интересны не только геймерам

7 сентября 2020 киберспорт был признан в Украине официальным видом спорта. В нем так же, как и в традиционных видах спорта, множество историй падений и побед, вдохновляющих режиссеров. И неважно – интересуешься ли ты киберспортом или нет, эти ленты увлекут тебя с первых минут.

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Вместе с экспертами из WePlay Holding мы сделали подборку фильмов на любой вкус, которые расскажут о происходящем за кулисами киберспорта в лучших традициях каждого жанра.

«Гамер»

«Гамер» – полнометражная драма, снятая в 2012 году украинским режиссером Олегом Сенцовым. В центре сюжета симферопольский парень по кличке Кос, он – геймер. Алексей, так на самом деле зовут главного героя, прогуливает учебу, конфликтует с мамой и много тренируется, потому что хочет добиться успеха в киберспорте. Он обычный подросток, который имеет проблемы с социализацией, и больше всего стремится найти гармонию между своей реальной и виртуальной жизнью.

«Нубы»

«Нубы» – комедия, вышедшая в 2012 году. Это история о четырех друзьях, отправляющихся в Лос-Анджелес на киберспортивный чемпионат Cyberbowl. Они не очень хорошие игроки, однако мечтают одержать победу в турнире и стать известными во всем мире. У каждого своя история и путь в киберспорт: кому просто нравится играть, а кто-то убегает от проблем в семье. Главные герои разные, но очень целеустремленные. Но хватит ли этого, чтобы преодолеть препятствия и завоевать чемпионский титул?

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«Летсплей» или Let’s Play

«Летсплей» или Let’s Play – документальный фильм о команде AG, вышедший в 2019 году. В ленте рассказывается история студентов из СНГ, познакомившихся в онлайн-шутере Warface и выигравших немало разных чемпионатов. Вместе они изменяют отношение общества к профессии киберспортсмена и ко всему киберспорту.

«Аватар Короля»

«Аватар Короля» – аниме, снятое по мотивам одноименного китайского вебромана Худи Ланя ты выпущено в 2016 году. Это история про Е Сю, профессиональном игроке в онлайн-игру «Слава», которого по ряду причин выгнали из гильдии. Он вынужден был отдать свой аккаунт новому капитану и пойти работать менеджером в интернет-кафе. Однако, когда «Слава» запустила десятый сервер, Е Сю создал с нуля нового персонажа и вернулся в игру. Удастся ли главному герою справиться с трудностям и доказать, что он лучший игрок?

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«Фраг»

«Фраг» – документальный фильм 2008 года, объясняющий феномен киберспорта и рассказывающий его историю. Здесь речь идет о появлении разнообразных лиг и формировании призовых фондов, а также рассказывается история легендарных киберспортсменов, таких как Джонатан «Fatal1ty» Вендел, и культовых личностей индустрии – Рода «Slasher» Бреслау и Майкла «Carmac» Бличарза.

Выбирая фильм на вечер, обрати внимание на фильмы о киберспорте. Здесь нашлось место комедиям, аниме, документальным фильмам, которые гарантированно подарят приятные впечатления от просмотра.