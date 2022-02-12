Где смотреть отбор на Евровидение 2022 Украина и как голосовать

Сегодня, 12 февраля 2022 года, состоится долгожданный Нацотбор на Евровидение 2022 Украина! Где смотреть концерт, во сколько и как будет происходить выбор победителя?

Нацотбор на Евровидение 2022: Букмекеры назвали победителя

Где смотреть Нацотбор на Евровидение 2022 в Украине? Телевидение

Есть много вариантов, но если ты хочешь увидеть отбор на Евровидение по телевизору, то в этом году его трансляцию осуществляет телеканал Суспільне. Включай голубой экран ровно в 18:30 и находи долгожданный концерт с помощью пульта.

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Где смотреть отбор на Евровидение 2022 Украина онлайн?

Конечно же, у нас на сайте! Кликай по ссылке — и ты увидишь Нацотбор на Евровидение 2022 онлайн! Не забывай, ровно в 18:30 все начинается.

Трансляцию концерта можно будет посмотреть на всех каналах «‎Суспільного»‎, в YouTube и в Instagram. Отбор на Евровидение 2022 Украина в этом году будут транслировать даже по радио. Включай «‎Промінь»‎ — и ты узнаешь все про Нацотбор своими ушами!

Также ты заранее можешь послушать песни всех участников Нацотбора! Чтобы знать за кого проголосовать во время прямого эфира.

Как будет проходить голосование на отборе на Евровидение 2022 в Украине?

Кто победит и поедет в Турин, будет зависеть на 50% от судей и на 50% от зрителей. Во время прямого эфира будет объявлен старт голосования и расскажут абсолютно все правила о том, как можно отдать голос за своего фаворита. Так что смотри нашу онлайн-трансляцию и выбирай, кто поедет представлять Украину на Евровидение 2022 в Италию, с помощью своего мобильного и смс-голосования. Пусть победит достойный!

Фото: @suspilne.eurovision

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