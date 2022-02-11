Из Зендеи сделали восковую фигуру: где на нее посмотреть (ФОТО)

Известный музей восковых фигур мадам Тюссо объявил, что 25-летняя американская актриса Зендея Коулман получит восковую фигуру на Бейкер-стрит.

Об этом пишет издание Billboard. Оказалось, что замеры для фигуры актрисы сделали еще в 2015 году. Статуя молодой звезды одета в неоново-розовый брючный костюм и рубашку. К слову, в таком костюме Зендею уже видели на красной дорожке.

Волосы восковой Зендеи собраны в высокую прическу, а на лице: макияж в стиле смоки айс и фирменная улыбка. В качестве аксессуаров к образу добавили минималистичные серьги.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Madame Tussauds London (@madametussauds)

Поклонники актрисы и просто посетители известного лондонского музея смогут увидеть вживую восковую фигуру Зендеи уже с пятницы, 11 февраля. Теперь в известном на весь мир Музее восковых фигур 25-летняя актриса будет «стоять» возле королевы Елизаветы, Фредди Меркьюри, Бенедикта Камбербетча, Бритни Спирс и других влиятельных людей. Все скорее в Лондон?

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Но следует отметить, что подписчики музея довольно негативно отреагировали на фигуру актрисы. Многие заметили, что она больше похожа на Кайли Дженнер, чем на Зендею.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Madame Tussauds London (@madametussauds)

Фото Getty Images

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