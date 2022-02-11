Мир Юрского периода 3: смотреть официальный трейлер

Кинокомпания Universal представила официальный трейлер фильма «Мир Юрского периода 3: Доминион».

«Мир Юрского периода 3: Доминион» — смотреть трейлер онлайн:

Культовая франшиза возвращается! Новая глава из жизни динозавров в XXI веке. Древние ящеры и современные люди стараются сосуществовать в одной экосистеме. Однако дается обоим это совсем не просто. Что же выйдет из такой попытки наладить контакт?

В фильме снялись Крис Пратт, Брайс Даллас Говард, Джефф Голдблюм, Лора Дерн и другие.

Премьера фантастического триллера «Мир Юрского периода 3: Доминион» запланирована на 9 июня 2022 года.

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