Новый каналG.spaceНовости

Смогут ли люди и динозавры сосуществовать в трейлере фильма «Мир Юрского периода 3: Доминион»

Мир Юрского периода 3: смотреть официальный трейлер

Кинокомпания Universal представила официальный трейлер фильма «Мир Юрского периода 3: Доминион».

«Мир Юрского периода 3: Доминион» — смотреть трейлер онлайн:

Культовая франшиза возвращается! Новая глава из жизни динозавров в XXI веке. Древние ящеры и современные люди стараются сосуществовать в одной экосистеме. Однако дается обоим это совсем не просто. Что же выйдет из такой попытки наладить контакт?

В фильме снялись Крис Пратт, Брайс Даллас Говард, Джефф Голдблюм, Лора Дерн и другие.

Премьера фантастического триллера «Мир Юрского периода 3: Доминион» запланирована на 9 июня 2022 года.

Читай также:

Смертельно опасное противостояние в трейлере 4 сезона сериала «Убивая Еву»

«И просто так…»: документальному фильму о сиквеле «Секс и город» быть! Смотри трейлер

новости шоубизнеса шоубизнес Шоумания
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь