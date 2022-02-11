Монархиня изменила решение больше не заводить четырехлапых друзей

В британской королевской семье пополнение! Королеве Елизавете II подарили собачку, но не корги. Об этом пишет издание Mirror.

К платиновому юбилею правительницы Великобритании ей решили презентовать нового четырехлапого друга – 4-летнего собачку-чемпиона породы кокер-спаниэль по имени Вулфертон Драма. Елизавета II, которая после смерти своей последней корги в 2020 году решила больше не заводить новые, с радостью приняла такой подарок. Королева дала собачке новую кличку – Лисси (уменьшительная версия от Елизавета). Такое имя любимца говорит о том, что монархиня очень обрадовалась пополнению в королевской семье.

Напомним, что до этого королева Елизавета II долгие годы имела только собачек породы корги. Первого любимца монархине подарил отец король Георг VI на 18-летие. За период своего правления Елизавете II имела более 30 собачек корги.

Фото: Getty Images

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