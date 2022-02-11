Эксклюзив! Певица SHADU раскрыла эффективные секреты о похудении и уходе за собой

Накануне весны большинство женщин занимаются уходом за собой в усиленном режиме. Певица Shadu эксклюзивно для Нового артистка рассказала о том, как нужно и важно уделять время себе

Тема похудения для артистки крайне болезненна, однако она сумела изучить свой организм и знает, что поможет преодолеть этот маленький недостаток.

«Конечно! Я всю свою жизнь худею и толстею! Вообще я могу поправиться от одной конфеты. Если я не слежу за питанием и не хожу в тренажерный зал, я набираю в течение короткого времени 10 кг. А при моем низком росте – это очень много. Уход за собой начинается с мыслей в голове. Потому что от этого зависит все остальное. Наше ментальное здоровье – это самое важное. А если говорить о теле и коже – я считаю, что нужно обязательно пользоваться ухаживающими средствами, иногда делать массажи, особенно после 25 лет», — комментирует SHADU.

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Артистка уверяет, что главное во всем найти золотой баланс и удачно соединить все дела, ведь умелый тайм-менеджмент пригодится не только чтобы все успеть.

«Когда делаешь то, что любишь, время летит совсем по-другому, и значит все очень сложно совмещать все. Мне уже не двадцать лет, к сожалению, но благодаря тому, что я за собой слежу — выгляжу гораздо лучше чем в 20. Чтобы все успевать — заранее расписываю планы на месяц, неделю, день! Очень важен план и четкий ход действий. Тогда и в студию успеешь, и на массаж», — резюмировала артистка.

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