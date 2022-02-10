Наталья Могилевская ответила на обвинения Зианджи Бориса Апреля

Бывшая подопечная продюсершу заявила, что та пыталась изменить ее сексуальную ориентацию и бывала из-за лишнего веса

На днях певица Zi Faámelu, ранее известная как Зианджа и Борис Апрель, обвинил украинскую певицу и продюсершу Наталью Могилевскую в том, что после «Фабрики звезд» артистка водила ее как Борю Апреля на сеансы психотерапии, чтобы изменить ориентацию. Такими шокирующими подробностями Zi Faámelu поделилась в своем Instagram.

Узнав о таких упреках в свой адрес, Наталья Могилевская решила не молчать. В своем Instagram она обратилась к Zi Faámelu в посту, чтобы прояснить ситуацию.

«Зи Фамелу, мы с тобой не знакомы лично. Но я хорошо была знакома с Борисом Апрелем. И я запомнила его как ранимого парня, который серьезно страдал анорексией. Человек тонкой душевной организации, который никому не верил и не ел никогда, и нигде. Потому странно обвинять меня в буллинге за полноту. Я вообще не помню, чтобы он что-то ел. Бесконечно сидел на диетах, бесконечно худел. У него было красивое стройное тело, но пухлые подростковые щечки и это было связано вообще не с полнотой, а с прекрасной юностью и молодостью, что выгодно отличает молодых людей от взрослых. Поэтому, основная проблема всего офиса была: «Как Борю накормить?». А еще я помню, что Боря был бесконечно на всех обижен. Он часто «ляпал» в интервью, что всем нам потом приходилось как-то выкручиваться из этого ляпа. Он бесконечно был отверженным, на всех обиженным мальчиком. Ему все время казались везде какие-то козни, заговоры. Ему казалось, что все вокруг враги!» – написала певица.

Также Наталья Могилевская заверила, что неприятие трасгендеров в ее отношениях с тогда еще Борей Апрелем не было. Она всеми силами пыталась помочь подопечному пройти переломный период в жизни.

«Поэтому самая большая радость была, когда Боря расслаблялся и улыбался, а не находился в оборонительной позиции. Тогда у нас с ним было много тёплых минут. И таких приятных моментов в моей памяти больше, чем недопонимания и ошибок, которые, несомненно в отношениях делают все.Я хотела помочь, а не отвергнуть или проигнорировать, как в то время делали большинство по отношению к гомосексуалам и трансгендерам. Сейчас, располагая новыми исследованиями и информацией и чуть большей лояльностью людей, мы могли бы сделать что-то более успешное. Но время уже не вернуть. Мне странно, что ты обвинила меня в неприятии трансгендеров. Когда я за тебя устраивала буквально революции, не давая возможность организаторам шоу проехать на съемку и рискуя всей площадкой, своим участием и репутацией… Я много раз боролась за тебя, отстаивала и вытирала твои слёзы… Ну и кормила, конечно тоже :))))Зи Фамелу, надеюсь, мы когда-то познакомимся и я полюблю тебя так же сильно, как любила Борю. Но я тебя очень прошу, не нападай на меня, ты же знаешь, что я могу себя защитить. Но тот факт, что я этого не делаю — говорит о моих по-прежнему теплых и нежных чувствах к тебе», – ответила на обвинение артистка.

А уже в следующем посте Наталья Могилевская пригласила Zi Faámelu на свой мартовский концерт, чтобы они смогли познакомиться и пообщаться.

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