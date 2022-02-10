Новый каналG.spaceНовости

«Боря был бесконечно на всех обижен»: Наталья Могилевская ответила на обвинения Зианджи Бориса Апреля

Наталья Могилевская ответила на обвинения Зианджи Бориса Апреля

Бывшая подопечная продюсершу заявила, что та пыталась изменить ее сексуальную ориентацию и бывала из-за лишнего веса

На днях певица Zi Faámelu, ранее известная как Зианджа и Борис Апрель, обвинил украинскую певицу и продюсершу Наталью Могилевскую в том, что после «Фабрики звезд» артистка водила ее как Борю Апреля на сеансы психотерапии, чтобы изменить ориентацию. Такими шокирующими подробностями Zi Faámelu поделилась в своем Instagram.

Узнав о таких упреках в свой адрес, Наталья Могилевская решила не молчать. В своем Instagram она обратилась к Zi Faámelu в посту, чтобы прояснить ситуацию.

«Зи Фамелу, мы с тобой не знакомы лично. Но я хорошо была знакома с Борисом Апрелем.  И я запомнила его как ранимого парня, который серьезно страдал анорексией. Человек тонкой душевной организации, который никому не верил и не ел никогда, и нигде. Потому странно обвинять меня в буллинге за полноту.  Я вообще не помню, чтобы он что-то ел. Бесконечно сидел на диетах, бесконечно худел. У него было красивое стройное тело, но пухлые подростковые щечки и это было связано вообще не с полнотой, а с прекрасной юностью и молодостью, что выгодно отличает молодых людей от взрослых. Поэтому, основная проблема всего офиса была: «Как Борю накормить?». А еще я помню, что Боря был бесконечно на всех обижен. Он часто «ляпал» в интервью, что всем нам потом приходилось как-то выкручиваться из этого ляпа. Он бесконечно был отверженным, на всех обиженным мальчиком. Ему все время казались везде какие-то козни, заговоры. Ему казалось, что все вокруг враги!» – написала певица.

Также Наталья Могилевская заверила, что неприятие трасгендеров в ее отношениях с тогда еще Борей Апрелем не было. Она всеми силами пыталась помочь подопечному пройти переломный период в жизни.

«Поэтому самая большая радость была, когда Боря расслаблялся и улыбался, а не находился в оборонительной позиции. Тогда у нас с ним было много тёплых минут. И таких приятных моментов в моей памяти больше, чем недопонимания и ошибок, которые, несомненно в отношениях делают все.Я хотела помочь, а не отвергнуть или проигнорировать, как в то время делали большинство по отношению к гомосексуалам и трансгендерам. Сейчас, располагая новыми исследованиями и информацией и чуть большей лояльностью людей, мы могли бы сделать что-то более успешное. Но время уже не вернуть. Мне странно, что ты обвинила меня в неприятии трансгендеров. Когда я за тебя устраивала буквально революции, не давая возможность организаторам шоу проехать на съемку и рискуя всей площадкой, своим участием и репутацией… Я много раз боролась за тебя, отстаивала и вытирала твои слёзы… Ну и кормила, конечно тоже :))))Зи Фамелу, надеюсь, мы когда-то познакомимся и я полюблю тебя так же сильно, как любила Борю. Но я тебя очень прошу, не нападай на меня, ты же знаешь, что я могу себя защитить. Но тот факт, что я этого не делаю — говорит о моих по-прежнему теплых и нежных чувствах к тебе», – ответила на обвинение артистка.

А уже в следующем посте Наталья Могилевская пригласила Zi Faámelu на свой мартовский концерт, чтобы они смогли познакомиться и пообщаться.

Читай также:

«Могилевская, су ***, моего мужа клеила у меня на глазах»: признание Оли Поляковой

«Ношу двойню»: 46-летняя Наталья Могилевская сообщила радостные новости

новости шоубизнеса шоубизнес Шоумания
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь