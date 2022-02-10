Maluma – о своем кинодебюте в Выйду за тебя

Селебрити рассказал, почему считает будущую кинопремьеру идеальным первым фильмом для себя

Колумбийский певец Maluma вскоре появится на больших экранах, дебютируя в романтическом фильме «Выйду за тебя» с Дженнифер Лопес и Оуэном Уилсоном. Как признался артист изданию ET, он считает этот фильм идеальным началом своей карьеры и на это несколько причин.

«Когда они сказали, что хотят, чтобы я стал частью фильма, это было достаточно увлекательно. Я сказал всем своим друзьям, а они такие: «Нет, ты что, шутишь? Это шутка, неважно!» Но это действительно случилось! Мой первый фильм – это голливудский фильм. У меня было несколько вариантов, вы знаете есть люди, которые хотели работать со мной. Но я чувствовал, что это не удачное время, и я ждал правильного фильма, чтобы чувствовать себя комфортно, чтобы сделать это масштабно… И это произошло. Я очень доволен. Я благодарен, конечно, всей команде, потому что они так хорошо относились ко мне», — поделился певец.

И хотя к фильму «Выйду за тебя» у Maluma не было опыта съемок в больших голливудских фильмах, и он «немного нервничал», все прошло хорошо.

«Мне нравится этот опыт. Я просто влюбился в него. Есть еще много фильмов, в которых я могу сняться. Это только начало, я чувствую, что грядет что-нибудь прекрасное», — поделился Maluma.

Смотрите романтический фильм «Выйду за тебя» с Дженниер Лопес, Maluma и Оуэном Уилсоном уже с 10 февраля.

Фото: Getty Images

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