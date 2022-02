Билли Айлиш вместе с братом Финнеасом затусили с президентом США Джо Байденом

Музыканты посетили Белый дом по личному приглашению лидера США

Американская певица Билли Айлиш и ее старший брат Финнеас О’Коннелл встретились с президентом США Джо Байденом. Об этом стало известно из официального Twitter президента.

Как выяснилось, президент США является поклонником творчества Билли Айлиш и ее брата Финнеаса. Поэтому он решил пригласить их вместе с родителями Мэгги и Патриком на личную аудиенцию в Белом доме.

When I heard my friends @billieeilish and @finneas were in town for a show, I knew I had to invite them over to the White House. Great to see you and your family — and I’m glad you got to meet Commander. pic.twitter.com/6glg618sil

— President Biden (@POTUS) February 10, 2022