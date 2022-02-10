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Alyona Aloyna без белья: звезда рассказала, как наказывает себя (ФОТО)

Alyona Aloyna без белья: звезда рассказала, как наказывает себя

Украинская реперша Alyona Alyona показала поклонникам неожиданное фото – без белья

На снимке реперша позировала только в белом воротнике на голое тело, а на руки прицепила десяток прищепок. К чему все это, спросишь ты? Все объясняет пост, в котором она поражает не менее откровенным признанием, чем сами фото. Оказалось, что певица наказывает себя голоданием каждый раз, когда съест что-нибудь выше нормы в рационе.

Все это Aloyna Aloyna опубликовала на своей странице в Instagram. Певица рассказывает – ни к чему хорошему такой способ наказания не приводит.

— Если я переедаю или съем что-нибудь лишнее, то чаще всего наказываю себя голоданием, после чего срываюсь. Ем еще больше и чувство голода совершенно не могу успокоить. Знаю, что некоторые девушки решают этот вопрос рвотой, считаю, что это не ок, – пишет реперша.

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Чаще всего такие ситуации происходят из-за сильной усталости, добавила Aloyna. Тогда она пытается утешить себя чем-нибудь вкусным, жалеет об этом, наказывает себя, срывается и снова наказывает.

— Замкнутый круг, из которого просто хочется выбраться, — пожаловалась она.

 

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Публикация от Альона (@alyona.alyona.official)

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В результате, Aloyna Aloyna подняла важный вопрос и современную проблему многих девушек. Она хочет, чтобы поклонницы поделились и своими историями.

Напомним, что на снимке к этому сообщению реперша прицепила на руки десяток прищепок. Можно найти символизм, что они – символ наказания.

Фото @alyona.alyona.official

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