Маша Ефросинина выбирает платье для Нацотбора на Евровидение 2022 года: какие варианты? (ФОТО)

Уже в субботу, 12 февраля, состоится финал Нацотбора на Евровидение 2022 года. Напомним, что ведущими стали Маша Ефросинина и Тимур Мирошниченко.

Самое время готовиться к прямым эфирам и Маша Ефросинина уже начала. Сейчас знаменитость занята выбором наряда. А вариантами Маша поделилась со своими подписчиками в Instagram-stories.

Ефросинина опубликовала кадры из магазина, где она примеряла сразу четыре разных платья. Несмотря на то что луга кардинально отличались друг от друга, в них Маша выглядела одинаково роскошно. Примерила она: платье цветов фуксия, золотое, серебряное и красное.

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– Почти вся эта неделя пройдет под знаком Национального отбора. Идеально начать его с примерки платья для эфира. Мы подобрали четыре варианта, но решать будут продюсеры, – написала Маша в своих сторис.

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А уже 12 февраля мы узнаем, какое платье выбрала Маша и продюсеры Нацотбора.

Фото @mashaefrosinina

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