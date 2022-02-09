Макс Барских признался, что употреблял наркотики: «‎В конце всегда наступает пустота»

Макс Барских выпустил новую песню No Exit в рамках социального медиа проекта Recycling и открыто рассказал о запрещенных препаратах

No Exit — музыкальный релиз артиста в рамках социального медиа проекта Recycling. Впервые за свою 15-летнюю карьеру Барских делится личной историей отношений с допингами, которые имели место быть в жизни музыканта.

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В декабре 2021-го года Макс Барских объявил о запуске арт-пространства — экспериментальной лаборатории, благодаря которой 2022 год обещает стать максимально плодотворным в контексте социально-музыкального контента. Первой темой Recycling стала проблема семейного насилия и личной истории Барских, которой певец поделился в диалоге с Marie Claire UA.

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Первый сингл No Exit из цикла Recycling иллюстрирует яркий мир подменных удовольствий, который оказывается ловушкой и часто ведет к безысходности.

— В наше время музыка, фэшн, кино часто романтизируют наркотики, создавая вокруг них ореол таинственности, особого «настроения» и предводителя желанных вечеринок, — поделился артист. — Все больше я слышу, как в обществе обсуждают разделение на более или менее сильные наркотики, тот или иной эффект от них. Для меня они все — одинаковы, так как в конце всегда наступает пустота. В свое время я выбрал жизнь и смог отказаться от псевдоудовольствий. Это было одно из лучших решений, которым я горжусь.

Новую композицию сопровождает fashion видео, режиссером которого выступили Алан Бадоев и Trent Pazl, а все образы героев взяты из дебютной коллекции бренда артиста Industrial Habits by Nick Vangard.

Макс Барских — No Exit: слушай онлайн новый трек



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