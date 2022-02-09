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Свадьбы не было: Кэти Перри призналась, что еще не вышла замуж за Орландо Блума

Кэти Перри призналась, что еще не вышла замуж за Орландо Блума

Вся инсайдерская информация оказалась только слухами

Слышали ли несколько месяцев назад, что певица Кэти Перри и актер Орландо Блум тайно поженились во время карантина? Так вот, все неправда. Артистка наконец-то официально поставила точку в сплетнях относительно ее статуса замужней женщины.

В интервью The Kyle and Jackie O Show Кэти Перри откровенно призналась, что она с любимым Орландо Блумом еще не замужем. После помолвки в 2019 году и рождения дочери Дейзи в 2020 году парочка не успела официально зарегистрировать отношения. Причиной тому называют пандемию.

«Мы все еще пытаемся определить направление/локацию. Каждые несколько месяцев появляется «новый вариант», «новый вариант», «новый вариант»», — поделилась артистка.

Кэти Перри заверила, что как только пандемия утихнет и мир будет готов к празднованию, они с Орландо Блумом отыграют громкую свадьбу. Ждем!

Фото: Getty Images

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