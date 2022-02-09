Кэти Перри призналась, что еще не вышла замуж за Орландо Блума

Вся инсайдерская информация оказалась только слухами

Слышали ли несколько месяцев назад, что певица Кэти Перри и актер Орландо Блум тайно поженились во время карантина? Так вот, все неправда. Артистка наконец-то официально поставила точку в сплетнях относительно ее статуса замужней женщины.

В интервью The Kyle and Jackie O Show Кэти Перри откровенно призналась, что она с любимым Орландо Блумом еще не замужем. После помолвки в 2019 году и рождения дочери Дейзи в 2020 году парочка не успела официально зарегистрировать отношения. Причиной тому называют пандемию.

«Мы все еще пытаемся определить направление/локацию. Каждые несколько месяцев появляется «новый вариант», «новый вариант», «новый вариант»», — поделилась артистка.

Кэти Перри заверила, что как только пандемия утихнет и мир будет готов к празднованию, они с Орландо Блумом отыграют громкую свадьбу. Ждем!

Фото: Getty Images

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