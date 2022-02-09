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Финалисты Нацотбора KALUSH Orchestra намекнули на судейство по-блату

Финалисты Нацотбора KALUSH Orchestra намекнули на судейство по-блату

Музыканты озабочены объективностью жюри

Что ни день, то повод поговорить о Нацотборе на Евровидение 2022. В этот раз дрова в огонь подбросили финалисты Нацотбора на Евровидение-2022 KALUSH Orchestra. На днях в интервью «КП Украина» артисты намекнули на вероятное необъективное судейство на отборе.

«У нас нет никаких связей. Конечно, досадно, когда кто-нибудь из членов жюри может необъективно оценивать участников. Мы надеемся на честную борьбу и объективность в оценке», – прокомментировали участники KALUSH Orchestra.

Такие намеки могут относиться к судейству певицы Тины Кароль, которая была наставницей Michael Soul в вокальном проекте и приложила руку к продвижению Wellboy.

Напомним, что финал Нацотбора на Евровидение 2022 года пройдет уже в эту субботу, 12 февраля. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на UA: Первый.

Фото: Getty Images

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