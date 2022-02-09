BRIT Awards 2022 отгремела в Лондоне (Великобритания) этой ночью, с 8 на 9 января! Лучшие представители музыкальной индустрии получили заветные статуэтки и продемонстрировали роскошные наряды на красной дорожке. На страницах Нового канала уже можно найти полный список победителей премии BRIT Awards 2022 и подборку самых красивых звездных образов!

Из важного: BRIT Awards 2022 — это первая гендерно-нейтральная церемония награждения. То есть, на премии отсутствовало разделение на мужские и женские номинации.

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Ожидаемо, любимица британской публики, красотка Адель, которая после тяжелого развода решила снова выйти замуж, забрала статуэтки сразу в трех номинациях. Билли Айлиш и Эд Ширан тоже не остались с пустыми руками. А имена остальных победителей смотри далее в материале.

BRIT Awards 2022: полный список победителей

BRIT Awards 2022: Лучший альбом

Адель, «30»

BRIT Awards 2022: лучший артист

Адель

BRIT Awards 2022: лучшая песня

Адель, «Easy On Me»

BRIT Awards 2022: лучшая группа

Wolf Alice

BRIT Awards 2022: лучший поп или R&B артист

Дуа Липа

BRIT Awards 2022: лучший новый артист

Little Simz

BRIT Awards 2022: лучшее рок или альтернативное исполнение

Сэм Фендер

BRIT Awards 2022: лучшее хип-хоп, грайм или рэп исполнение

Dave

BRIT Awards 2022: лучшее танцевальное исполнение

Бекки Хилл

BRIT Awards 2022: лучшая зарубежная песня

«Good For You» Оливия Родриго

BRIT Awards 2022: лучший зарубежный артист

Билли Айлиш

BRIT Awards 2022: лучшая зарубежная группа

Silk Sonic

BRIT Awards 2022: лучший автор песен

Эд Ширан

BRIT Awards 2022: лучшие наряды красной дорожки

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