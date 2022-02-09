BRIT Awards 2022 отгремела в Лондоне (Великобритания) этой ночью, с 8 на 9 января! Лучшие представители музыкальной индустрии получили заветные статуэтки и продемонстрировали роскошные наряды на красной дорожке. На страницах Нового канала уже можно найти полный список победителей премии BRIT Awards 2022 и подборку самых красивых звездных образов!
Из важного: BRIT Awards 2022 — это первая гендерно-нейтральная церемония награждения. То есть, на премии отсутствовало разделение на мужские и женские номинации.
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Ожидаемо, любимица британской публики, красотка Адель, которая после тяжелого развода решила снова выйти замуж, забрала статуэтки сразу в трех номинациях. Билли Айлиш и Эд Ширан тоже не остались с пустыми руками. А имена остальных победителей смотри далее в материале.
BRIT Awards 2022: полный список победителей
Адель, «30»
Адель
Адель, «Easy On Me»
Wolf Alice
Дуа Липа
Little Simz
Сэм Фендер
Dave
Бекки Хилл
«Good For You» Оливия Родриго
Билли Айлиш
Silk Sonic
Эд Ширан
BRIT Awards 2022: лучшие наряды красной дорожки
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