Звезда «Милых обманщиц» Шей Митчелл снова беременна! (ФОТО)

Селебрити вместе с любимым ждет пополнения в семье

Канадская актриса и модель Шей Митчелл, которая стала известна благодаря роли в сериале «Милые обманщиц», готовится во второй раз стать мамой. Радостной новостью знаменитость поделилась в своем Instagram.

34-летняя Шей Митчелл опубликовала серию фото, на которых позирует топлесс, показывая кругленький животик. А в подписи к снимкам девушка поделилась тем, как чувствует себя, ожидая пополнения в семье и пережив смерть своей бабушки, которой не стало неделю назад. Актриса утверждает, что ее бабушка и будущий малыш в животе связаны космическим образом.

«Прощаюсь с человеком, которого люблю, одновременно испытывая радость от прихода другого в этот мир – большой цикл жизни. Это тоже самый сложный мой период за всю жизнь. Я не могу не думать, что это был план Вселенной с самого начала, зная, что мне понадобятся потусторонние радости, чтобы смягчить удар потери одного из важнейших людей в моей жизни, однако это доказательство того, что любовь, жизнь и утрата могут существовать одновременно. Грэм, я скучаю по тебе каждый день. Маленький, мы так ждем встречи с тобой. Я выдыхаю с облегчением, зная, что вы двое связаны таким космическим образом», – поделилась актриса.

Напомним, что актриса Шей Митччел впервые стала мамой в октябре 2019 года. Тогда она родила своему любимому Мэтту Бабелю дочь Атлас.

Фото: Getty Images

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