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«Оскар 2022»: номинанты на премию

Оскар 2022: номинанты на премию

Американская киноакадемия назвала номинантов на получение премии «Оскар 2022»

Вручение премии запланировано на 27 марта в Dolby Theater, в Лос-Анджелесе. В 2022 году участники будут бороться за награды в 10 разных категориях: от лучшего документального фильма до лучших визуальных эффектов.

Посмотрим на главные категории номинантов на «Оскар 2022».

Номинанты на «Оскар 2022»

Лучший фильм:

  • Белфаст
  • КОДА: Ребёнок глухих родителей
  • Не смотрите наверх
  • Сядь за руль моей машины
  • Дюна
  • Король Ричард
  • Лакричная пицца
  • Аллея кошмаров
  • Власть пса
  • Вестсайдская история

Оскар 2022: номинанты на премию

Лучший режиссер:

  • Кеннет Брана, Белфаст
  • Рюсуке Хамагути, Сядь за руль моей машины
  • Пол Томас Андерсон, Лакричная пицца
  • Джейн Кэмпион, Власть пса
  • Стивен Спилберг, Вестсайдская история

Лучший международный фильм:

  • Худший человек на свете
  • Flee
  • Сядь за руль моей машины
  • Рука бога
  • Лунана: Як в классной комнате

Оскар 2022: номинанты на премию

Лучшая мужская роль:

  • Хавьер Бардем, Быть Рикардо
  • Бенедикт Камбербетч, Власть пса
  • Эндрю Гарфилд, Тик-так, бум!
  • Уилл Смит, Король Ричард
  • Дензел Вашингтон, Трагедия Макбета

Лучшая женская роль:

  • Джессика Чэстейн, Глаза Тэмми Фей
  • Оливия Колман, Потерянная дочь
  • Пенелопа Крус, Параллельные матери
  • Николь Кидман, Быть Рикардо
  • Кристен Стюарт, Спенсер

Лучшая женская роль второго плана:

  • Джесси Бакли — Потерянная дочь
  • Катрина Балф – Белфаст
  • Кирстен Данст — Власть пса
  • Ариана ДеБоз – Вестсайдская история
  • Онжаню Эллис – Король Ричард

Лучшая мужская роль второго плана:

  • Киран Хайндс, Белфаст
  • Трой Котсар, КОДА
  • Джесси Племонс, Власть пса
  • Дж. К. Симмонс, Быть Рикардо
  • Коди Смит-Макфи, Власть пса

Лучший саундтрек:

  • No Time To Die — Не время умирать
  • Dos Oruguitas — Энканто
  • Be Alive— Король Ричард
  • Somehow You Do — Четыре хороших дня
  • Down To Joy — Белфаст

Оскар 2022: номинанты на премию

Лучший адаптированный сценарий

  • КОДА: Ребенок глухих родителей
  • Сядь за руль моей машины
  • Дюна
  • Потерянная дочь
  • Власть пса

Лучший оригинальный сценарий:

  • Белфаст
  • Не смотрите наверх
  • Король Ричард
  • Лакричная пицца
  • Худший человек на свете

Лучший монтаж:

  • Белфаст
  • Дюна
  • Король Ричард
  • Не смотрите наверх
  • Тик-так, бум

Лучший анимационный фильм:

  • Энканто
  • Flee
  • Лука
  • Митчеллы против машин
  • Райя и последний дракон

Лучшие визуальные эффекты

  • Дюна
  • Главный герой
  • Не время умирать
  • Шан-Чи и Легенда десяти колец
  • Человек-паук: Нет пути домой

Оскар 2022: номинанты на премию

Лучший оператор:

  • Дюна
  • Аллея кошмаров
  • Власть пса
  • Трагедия Макбета
  • Вестсайдская история

Фото Getty Images

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