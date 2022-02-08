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Фанаты настаивают, что близкие Кайли Дженнер слили имя ее новорожденного ребенка (ФОТО)

Фанаты настаивают, что близкие Кайли Дженнер слили имя ее новорожденного ребенка (ФОТО)

Поклонники поделились своими подозрениями по поводу имени второго бейбика селебрити

Буквально вчера стало известно, что 2 февраля 2022 года американский бизнесвумен Кайли Дженнер во второй раз стала мамой. Об этом девушка сообщила в своих соцсетях. Но ни пола, ни имени своего второго ребенка официально звезда не назвала. И если чего-то не сказано официальным источником, это додумают те, кому наиболее интересно.

Фанаты Кайли уверены, что уже знают и пол, и имя ее второго малыша. Из-за синего сердечка, которое сначала оставила сама селебрита в подписи фото, фаны уверены, что у нее родился мальчик. А вот с именем все немного сложнее, но в то же время и очевидно.

В посте, в котором Кайли Дженнер наконец-то призналась, что во второй раз стала мамой, ее мама Крис Дженнер оставила комментарий «Angel Pie». Затем свой комментарий добавила и Ким Кардашьян, оставив два смайлика – ангел и синее сердечко. Дальше лучшая подруга Кайли написала под постом Angel baby. И вишенку на торте догадок добавил визажист и друг девушки Ариэль, написавший: «Не могу дождаться встречи с маленьким ангелом». Теперь фанаты Кайли Дженнер утверждают, что ее второго малыша назвали Angel.

Фанаты настаивают, что близкие Кайли Дженнер слили имя ее новорожденного ребенка (ФОТО)

Один из подписчиков даже написал в комментариях, что такой выбор был чуть ли не очевидным, ведь малыш родился в числе ангела – 02.02.2022.

Теперь остается ждать лишь официального подтверждения или опровержения Кайли Дженнер. А ты как думаешь – Angel или нет?

Фото: Getty Images

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