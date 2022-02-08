Фанаты настаивают, что близкие Кайли Дженнер слили имя ее новорожденного ребенка (ФОТО)

Поклонники поделились своими подозрениями по поводу имени второго бейбика селебрити

Буквально вчера стало известно, что 2 февраля 2022 года американский бизнесвумен Кайли Дженнер во второй раз стала мамой. Об этом девушка сообщила в своих соцсетях. Но ни пола, ни имени своего второго ребенка официально звезда не назвала. И если чего-то не сказано официальным источником, это додумают те, кому наиболее интересно.

Фанаты Кайли уверены, что уже знают и пол, и имя ее второго малыша. Из-за синего сердечка, которое сначала оставила сама селебрита в подписи фото, фаны уверены, что у нее родился мальчик. А вот с именем все немного сложнее, но в то же время и очевидно.

В посте, в котором Кайли Дженнер наконец-то призналась, что во второй раз стала мамой, ее мама Крис Дженнер оставила комментарий «Angel Pie». Затем свой комментарий добавила и Ким Кардашьян, оставив два смайлика – ангел и синее сердечко. Дальше лучшая подруга Кайли написала под постом Angel baby. И вишенку на торте догадок добавил визажист и друг девушки Ариэль, написавший: «Не могу дождаться встречи с маленьким ангелом». Теперь фанаты Кайли Дженнер утверждают, что ее второго малыша назвали Angel.

Один из подписчиков даже написал в комментариях, что такой выбор был чуть ли не очевидным, ведь малыш родился в числе ангела – 02.02.2022.

Теперь остается ждать лишь официального подтверждения или опровержения Кайли Дженнер. А ты как думаешь – Angel или нет?

Фото: Getty Images

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