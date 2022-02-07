Ваня Люленов — Первый раз: смотреть онлайн премьеру клипа

После нашумевшего в TikTok хита «Она звезда» певец Ваня Люленов выпустил новую песни и клип под названием «Первый раз».

«Первый раз» — это трек не о том, о чем вы могли подумать сразу. Этот сингл, вышедший вместе с клипом, посвящен теме первого поцелуя. А точнее, тому, каким он иногда бывает неромантичным и почему это нормально.

Как рассказывает сам артист, раньше «поцелуй по пьяни» считался чем-то постыдным.

Смотреть премьеру клипа Ваня Люленов — «Первый раз» онлайн:

— Когда я был подростком, такие темы были табу. В обществе о подобных историях старались умалчивать. Вообще было не принято хотя бы немножечко посмеяться над собой. Я рад, что сейчас, в эпоху «новой искренности», все изменилось: можно честно высказаться о таких вещах — и тебя поймут правильно, — поделился Ваня.

Ваня признается, что его собственный подростковый период был далеким от киношно-романтических идеалов. И что если бы он сам услышал такую песню в том юном возрасте, она бы ему очень помогла. «Когда ты подросток, очень важно это чувство, что ты не один, что ты «в теме». И кто-то еще разделяет твои переживания».

Ваня надеется, что трек «Первый раз» полюбиться слушателю и тоже станет вирусным, ведь он вложил в него всю душу.

— Думаю, что популярность песни — это на 80% счастливый случай. Конечно, если у тебя есть много денег, можно заказать рекламу трека у блогеров, но это будет не по-настоящему. После успеха «Она звезда» я не собирался записывать новый трек конкретно для TikTok, просто предполагал какой кусочек мог бы завируситься. Секрет «вирусности» в том, чтоб делать своё дело честно, профессионально, отдаваясь на все 100 %, не пытаясь обмануть аудиторию. Секрет вирусности — не пытаться быть вирусным, а делать что-то новое. Секрет вирусности — не думать над тем как сделать что-то вирусное, а работать над собой и улучшать свои навыки. В музыке, в клипах, в текстах. И ещё согласен с черепахой из «Конг-фу панды»: «Все случайности не случайны», — подытожил певец.

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