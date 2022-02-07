Том Холланд хочет сняться в Эйфории вместе с Зендеей

Звезда рассказал, что уже давно хочет стать частью сериала

Британский актер Том Холланд, играющий Человека-паука, признался, что хотел бы сняться в популярном сериале «Эйфория». А причиной тому стало то, что главной звездой проекта его партнерша по фильмам Marvel и любимая девушка Зендея. Об этом актер рассказал в видео на YouTube IMDb.

В ролике актеры отвечали на вопросы от фанатов. И один из поклонников пары Тома Холланда и Зендеи спросил, когда актер появится в роли камео в сериале «Эйфория». И тогда звезда не на шутку разошлась.

«Я давно прошу об этом. Но пока этого не произошло, и я очень разочарован. Я приходил в Зендей на съемочную площадку «Эйфории» не менее 30 раз. Я хочу быть в «Эйфории»! – признался Том Холланд.

Зендея сразу решила поддержать своего коллегу и бойфренда и обратилась к создателям сериала «Эфория»:

«Давай попробуем поместить тебя туда как пасхалку. Позволь мне поговорить с некоторыми людьми из HBO! Давай позвоним в HBO!».

Фото: Getty Images

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