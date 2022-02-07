Lizzo шокировала подписчиков совершенно голым фото и видео

Звезда призвала любите друг друга, несмотря ни на что

Американская певица Lizzo опубликовала очередную контентную бомбу на своей странице в Instagram. На днях девушка поделилась фото и видео, на которое позирует совершенно обнаженной. Таким образом 33-летняя артистка пытается привлечь внимание к теме принятия себя и других, а заодно и своему новому треку.

На фото Lizzo позирует совершенно бритая, стратегически прикрывая интимные места. Этот снимок девушка подписала «Art» (искусство). А вот в видео селебрите решила обратиться к своим подписчикам с призывом к принятию.

«Если вы любите меня… вы любите меня всю. Вы не можете выбирать. Мы должны безоговорочно любить друг друга, начиная с безусловной любви к себе. Найдите минутку сегодня и подумайте об условиях, за которые мы цепляемся. Увольтесь в любви. Вы заслуживаете этого», — подписала видео певица.

Фото: Getty Images

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