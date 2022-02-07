Kalush Orchestra – Stefania: слушать онлайн премьеру песни

Финалисты Национального отбора Евровидения 2022 года Kalush Orchestra официально релизнули трек Stefania, с которым сразятся за право представлять Украину на 66-м международном конкурсе. Эта песня, как и все работы группы Kalush и Kalush Orchestra, основана на собственных жизненных историях и переживаниях коллектива.

В эксклюзивном интервью для Нового канала лидер группы Олег Псюк (Псючий Сын) рассказал о своих ожиданиях от финала Нацотбора, а также о том, чем особенно для него эта конкурсная песня.

«Stefania – это песня о моей маме. Я никогда не посвящал ей песни, и вообще не уверен, что наши отношения были настолько тесными. Но я знаю, что она точно заслуживает этой песни (которую она еще даже не слышала!). Это лучшее, что я когда-то для нее делал», – поделился артист.

Трек Kalush Orchestra в финале Нацотбора выполнят на украинском языке и, по словам лидера группы, в случае победы не собираются переводить на английский.

«Не сомневаюсь, что наше творчество понравится Европе. Наличие фольклорных мотивов и рэпа – это нечто невероятное, что выносит мозг! Так сложилось, что за границей очень ценят и любят украинский фольклор, а KALUSH ORCHESTRA как раз и акцентирует внимание на фольклоре в своих треках. К тому же хочется спеть для европейцев на своем родном языке», — рассказал Олег Псюк.

Интересно, что специально к Нацотбору на Евровидение 2022 года группа Kalush Orchestra подготовила сразу три трека, среди них и Shtomber Womber. Однако комиссия, занимавшаяся отбором треков и их участников, остановилась в своем выборе на Stefania.

«Видимо, экспертам Stefania понравилась больше всего, и они видят в ней тот необходимый потенциал для победы в Нацотборе. Было бы очень круто, если бы мы победили, и в прямом эфире я спел специально для моей мамы эту песню еще раз», – поделился лидер группы Kalush Orchestra.

Помимо песни, группа также делает ставку на неординарность образов.

«Специально к конкурсу мы готовим отдельные образы, которые, кстати, сейчас отшиваются. Результат вы все увидите уже в финале Нацотбора на Евровидение 2022 года. Не хочется сейчас раскрывать деталей. Ведь, как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Поэтому 12 февраля включайтесь и будьте вместе с нами на одной волне», – говорит Олег Псюк.

Отметим, что вместе с треком Stefania, группа представила и клип на него, снятый известным украинским кинорежиссером Сергеем Чеботаренко, обладателем престижных американских и европейских премий. В съемках приняли участие все желающие любители группы Kalush и Kalush Orchestra.

«Самым главным моим заданием, как режиссера, и всей съемочной команды, было показать и передать настроения людей разных профессий в сфере интертеймента», — говорит Сергей Чеботаренко.

Напомним, что финал Нацотбора на Евровидение 2022 состоится уже в эту субботу, 12 февраля. В прямом эфире украинцы будут выбирать, кто будет представлять страну на международном песенном конкурсе в Турине, Италия.

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