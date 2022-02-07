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В красивую дату: Кайли Дженнер родила второго ребенка (ФОТО)

Кайли Дженнер родила второго ребенка (ФОТО)

Селебрити ненадолго скрыла радостную новость

Американская бизнесвумен Кайли Дженнер во второй раз стала мамой! Об этом звезда сама сообщила в своем Instagram.

На своей странице молодая мама опубликовала чувственный черно-белый снимок, на котором маленькая ручка ее старшей дочери Сторми держит еще меньшую ручку ее новорожденного бейбика. Фото Кайли подписала достаточно лаконично, указав дату рождения малыша – 02.02.2022 года. Вот так почти на целую неделю селебрита скрыла важное событие из своей жизни.

Из-за синего сердечка, которое Кайли Дженнер, оставила в описании фото, подписчики подозревают, что она родила любимому рэперу Трэвису Скотту мальчика. Но пока официально пол малыша не раскрывают.

Фото: Getty Images

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