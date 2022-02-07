Кайли Дженнер родила второго ребенка (ФОТО)

Селебрити ненадолго скрыла радостную новость

Американская бизнесвумен Кайли Дженнер во второй раз стала мамой! Об этом звезда сама сообщила в своем Instagram.

На своей странице молодая мама опубликовала чувственный черно-белый снимок, на котором маленькая ручка ее старшей дочери Сторми держит еще меньшую ручку ее новорожденного бейбика. Фото Кайли подписала достаточно лаконично, указав дату рождения малыша – 02.02.2022 года. Вот так почти на целую неделю селебрита скрыла важное событие из своей жизни.

Из-за синего сердечка, которое Кайли Дженнер, оставила в описании фото, подписчики подозревают, что она родила любимому рэперу Трэвису Скотту мальчика. Но пока официально пол малыша не раскрывают.

Фото: Getty Images

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