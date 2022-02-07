Дженнифер Лопес ворвалась на концерт Maluma ради съемок фильма «Выйду за тебя»

Селебрити решила сэкономить на съемке масштабной сцены

В скором времени на экраны выйдет новый долгожданный фильм от актрисы и певицы Дженнифер Лопес под названием «Выйду за тебя». В нем вместе с артисткой снялся и певец Maluma, которому Джей Ло чуть не сорвала концерт ради съемок одной из сцен фильма. Об этом звезда рассказала The Tonight Show Starring Jimmy Fallon.

В фильме «Выйду за тебя» есть сцена, где персонажи Дэннифер Лопес и Maluma – Кэт Вальдес и Бастиан поют вместе перед многотысячной публикой. Как продюсер ленты, Джей Ло решила не собирать массовку для съемок этой сцены и не тратить деньги, а ворваться на один из реальных концертов Maluma и снять все там.

«У него было два концерта в Мэдисон-Сквер-Гарден, и, конечно, продюсерша во мне сказала: «Мы можем воспользоваться этим». У нас есть сцена, большая сцена на арене. Почему бы не сделать это на твоем концерте? И он таков: «Хорошо», – поделилась Джей Ло.

Как рассказала певица, реакция публики была просто невероятной, а саму сцену сняли очень хорошо.

«Это было замечательно. Эта сцена есть в фильме. Они просто не ожидали, что я выйду на его концерт. Я никогда не была ни на одном из его концертов, и толпа стала безумной, мы сняли все это на пленку, и мы спели вместе», — подытожила звезда.

Напомним, что фильм «Выйду за тебя» с Дженнифер Лопес, Maluma и Оуном Уилсоном выйдет в прокат уже 10 февраля, в канун Дня всех влюбленных.

Фото: Getty Images

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