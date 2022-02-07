Джамала — член жюри Нацотбора и Билли Айлиш спасла своего фаната: Топ-4 новости шоубизнеса за выходные

Что произошло в украинском и мировом шоу-бизнесе за выходные (5-6 февраля)? Новый канал сейчас тебе все расскажет! Топ-4 новости шоубизнеса, которые произошли в выходные.

Джамала стала третьим членом жюри Нацотбора на Евровидение 2022

Стало известно имя третьего жюри в Национальном отборе на Евровидение 2022. И это, конечно, победительница конкурса 2016 года, певица Jamala, что в принципе было ожидаемым. Об этом сообщил Суспільний мовник.

– Очень приятно вернуться в Национальный отбор снова в телевизионном формате. Это очень прикольно. И как мы уже видим за этот период с 2016 года, он дал толчок не только для наших представителей на Евровидении, но и для развития украинской музыки в целом. Благодаря Национальному отбору мы узнали очень много новых имен и открыли множество интересной украинской музыки, – рассказала Джамала в комментарии Суспільному.

Напомним, что Новый канал уже писал, кто еще стал членами жюри: известная украинская певица и телеведущая Тина Кароль, а также украинский режиссер, сценарист и радиоведущий Ярослав Лодыгин.

Евровидение 2022: кто попал в восьмерку финалистов Нацотбора?

Кто будет следующей Королевой Британии? Елизаветта II назвала имя

Весь мир, как обычно, внимательно следит за жизнью британской королевской семьи. Один из самых актуальных вопросов сейчас – кто же станет следующей королевой?

И вот в воскресенье, 6 февраля, во время празднования своего юбилея на пристоле (70 лет) Елизавета II назвала имя той, кого она видит своей «следующей».

– Я искренне желаю, чтобы, когда придет это время, Камила была известна как королева-консорт, – произнесла Елизавета II в обращении к гражданам.

Это значит, что Камилла, которой сейчас 74 года, будет коронована вместе с Чарльзом, которому сейчас 73 года.

– Моя любимая жена была моей непреклонной поддержкой на протяжении всей жизни, – отреагировал на заявление своей мамы принц Чарльз.

Такая честь для Камилы – действительно означает большое уважение со стороны Королевы Елизаветы II. Ведь даже ее муж – Принц Филипп, герцог Эдинбургский – носил титул принца-консорта, а не короля. Наверное, у Камилы и Елизаветы очень хорошие отношения.

Италия выбрала своего представителя на Евровидение 2022

Махмуд и Бланко (Mahmood & Blanco) с песней «Brividi» представят Италию на Евровидении 2022. Ребята – победители 72-го Фестиваля итальянской песни в Сан-Ремо, который завершился 6 февраля. Об этом пишет eurovisionworld.

Предлагаем тебе послушать песню, с которой дуэт победил в Сан-Ремо и, с которой он выступит на сцене песенного конкурса.

Начиная с 2015 года певец или музыкальный коллектив, занявший первое место в Сан-Ремо, автоматически отправляется на Евровидение. Так в прошлом году и попала на песенный конкурс группа Maneskin.

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Билли Айлиш спасла своего фаната на концерте

Американская певица Билли Айлиш остановила свой концерт, увидев, что одному из ее фанатов стало плохо

Во время выступления на State Farm Arena в Атланте Билли заметила одного из своих поклонников, зажатого перед сценой. Об этом пишет Daily Mail. Певица остановила свое выступление, попросила людей разойтись, чтобы парень мог подышать, и позвала медиков, которые помогли ему.

Билли Айлиш продолжила концерт только тогда, когда парень пришел в себя.

— Я жду, пока люди будут в порядке и безопасности, и только тогда продолжу концерт, — сказала певица в микрофон, получив в ответ бурные овации.

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Фото — Getty Images, @jamalajaaa

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