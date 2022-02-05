Евровидение-2022: Где и когда пройдет песенный конкурс

Наконец стало известно, в каком итальянском городе пройдет «Евровидение» в 2022 году. Локацией главного песенного конкурса Европы в следующем году станет Турин, столица региона Пьемонт на юге Италии.

В Википедии этот городок описывается, как очень уютный, со зданиями в стиле барокко и старинными кафе. Так что можно не только запланировать поездку на «Евровидение-2022», а и оставить себе несколько дней на прогулку по живописному итальянскому городку!

View this post on Instagram Публикация от Eurovision Song Contest (@eurovision)

Когда «Евровидение-2022»?

Известны и даты конкурса! Полуфиналы «Евровидения-2022» запланированы на 10 и 12 мая, а финал – на 14 мая. А проходить ивент будет на олимпийской арене PalaOlimpico.

Напомним, что победителями «Евровидения-2021» стала итальянская рок-группа Måneskin c песней «Zitti e buoni». Музыканты в рамках запланированного тура в 2022 году посетят Украину и выступят в Киеве, однако, как и в других городах тура, билеты на концерт оказались распроданными за 4 часа с момента старта продаж!

Måneskin — MAMMAMIA: Новый трек группы — слушаем! Сплагиатили самих себя?

За пределы: Участники группы Måneskin полностью разделись на камеру (ФОТО)

И не удивительно! Ведь Måneskin в отличии от многих других победителей «Евровидения» разных годов, не пропали «с радаров» спустя несколько месяцев. Они продолжают удивлять, и даже шокировать публику откровенными снимками, эпатажными выходками и новыми релизами.

В тему:

Настоящая причина похудения певицы Adele: не шла к этому специально