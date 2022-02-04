Том Холланд признался, появится ли снова три Человека-паука в следующем фильме

Селебрити рассказал, что ждать от следующих частей кинофраншизы

Уже все, кто успел посмотреть фильм «Человек-паук: Пути домой нет», знают, что в кинокартине открылась мультивселенная, а потому сразу три Человека-паука спасали мир. Актеры Эндрю Гарфилд, Тоби Магвайр и Том Холланд объединились, чем просто порадовали фанатов Marvel. И теперь фаны хотят знать, ждать ли повторения легендарного реюниона в новом фильме. На этот вопрос принялся ответить британский актер Том Холланд для издания Variety.

«Я думаю, что могу говорить от имени всех у Marvel и Sony и особенно [режиссера] Джона Уоттса, реакции фанатов, которую мы получили – любви и поддержки – достаточно. Мы создали то, что стало уникальным культурно обогащающим опытом для многих людей. Я никогда не смогу забыть реакцию фанатов на то, как появляется Эндрю [Гарфилд], на то, как появляется Тебе [Магвайр], и на то, как Эндрю спасает Зендею. Это просто невероятно. И для меня достаточно иметь возможность поделиться этим с миром», – поделился Том Холланд своими впечатлениями о фильме.

Также актер рад, что съемочной группе удалось собрать трио «пауков» вместе на одном экране и он хотел бы, чтобы это случилось снова.

«Это просто идея долгое время, потому что это та идея, которая всегда казалась невозможной. Может это произойти еще раз? Конечно. Мы уже сделали это однажды. Но повторится ли это? Я не знаю», – признался Том Холланд.

Фото: Getty Images

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