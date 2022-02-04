Телекомпания CW заказал приквел сериала Сверхъестественное

Фанаты культового проекта смогут увидеть, как зародилась семья охотников на нечисть

Американская телекомпания CW наконец-то заказала пилоте приквелу сериала «Сверхъестественное». Об этом сообщает издание Entertainment Weekly.

Теперь уже официально можно сказать, что Винчестеры вернутся на экраны, правда, без любимых Сэма, которого сыграл Джаред Падалеки. Приквел «Сверхъестественного» расскажет о родителях братьев – Джоне и Мэри, их эпической истории любви и о том, как Джон встретил Мэри и как они поставили все на карту, чтобы спасти не только свою любовь, но и весь мир.

Кто именно сыграет Мэри и Джона, пока неизвестно. Но уже известно, что в приквеле примет участие Дженсен Эклз, который вернется к роли Дина как рассказчик. Вместе с Робби Томпсоном и Дэнниэлом Эклзом он выступит исполнительным продюсером.

Что ж, ждем возвращения сексуального и горячего Дженсена Эклза в роли Дина Винчестера»!

Фото: Entertainment Weekly

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