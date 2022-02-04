Ексклюзив! Артем Пивоваров та Kalush — Майбутність: слушать онлайн

4 февраля украинский артист Артем Пивоваров и финалист национального отбора на Евровидение 2022 от Украины Kalush презентовали совместную работу «Майбутність» (Григорий Чупрынка) в рамках авторского проекта Артема «Твої Вірші, Мої Ноти». Также в этот день вышла и визуализация на данную песню.

«Твои стихи, Мои Ноты» — культурный проект Артёма Пивоварова, целью которого является популяризация украинской культуры и писателей через призму музыки. Попадая в Pivovarov Production, стихи представителей украинской литературы обретают музыкальную форму и новую жизнь. Первые 5 работ вы можете послушать на YouTube-канале Артёма.

В эксклюзивном комментарии Новому каналу Артем Пивоваров рассказал, что музыку на стихи поэта Чупрынки он написал очень быстро.

– С наступлением зимы настроение природы влияет непосредственно на настроение населения. Мы — музыканты тоже подвержены волшебству погоды и климата . Эти изменения совпали с моими внутренними изменениями и трансформациями, поэтому музыку на это стихотворение я написал через 15 минут. Чубок – очень смелый поэт. Чтобы понять его позицию, достаточно почитать его биографию. Сейчас он по-прежнему актуален, — поделился певец.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от КАЛУШ (@kalush.official)

Также Пивоваров рассказал, почему для дуэта в этой песне выбрал именно Kalush.

– Почему Калуш? Он – голос улиц. В этой работе мы показываем своего рода «хиральность» персонажей, которые могут быть соединены друг с другом в существующем пространстве. Моя задача как автора и продюсера проекта – находить и объединять. Этим я, собственно, и занимаюсь, – прокомментировал Артем Пивоваров.

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