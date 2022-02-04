Евровидение 2022: Назван второй член жюри Нацотбора

Кто же присоединился к Тине Кароль в судейском кресле

Суспільний мовник объявил имя второго члена жюри финала Национального отбора на Евровидение 2022 года. Им стал Ярослав Лодыгин. Об этом стало известно из официального Facebook украинского Евровидения.

Свой выбор Суспільний мовник объяснил следующим образом, перечислив все достижения члена жюри: «З серпня 2019 року Ярослав Лодигін — член правління Суспільного мовника, відповідальний за платформу телебачення. Також у 2019-му він став членом Європейської кіноакадемії за свою діяльність як режисера і сценариста (найвідоміша його робота — «Дике поле»). Ярослав Лодигін є продюсером і автором ідеї документального серіалу UA: ПЕРШИЙ «Колапс: як українці зруйнували імперію зла». Він є одним із засновників інтернет-радіо «Аристократи» та музичної премії A-Prize».

Также в сообщении был добавлен и комментарий самого Яррослава Лодыгина: «Відчуваю велику відповідальність, але водночас радість, що маю змогу долучитися до нашої спільної мети — у наші тривожні часи створити велике музичне свято для всієї країни ввечері 12 лютого».

Напомним, первым членом жюри Национального отбора на Евровидение 2022 стала Тина Кароль. В субботу, 5 февраля, будет объявлен третий член жюри Нацотбора. А финал Нацотбора на евровидение 2022 года состоится уже в субботу, 12 февраля. Прямую трансляцию можно будет посмотреть в эфире общественного телеканала «UA: Первый» в 18:30, на сайте eurovision.ua, а также на YouTube и Facebook-страницах Евровидения и послушать на волнах радио «Луч».

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