Віра Брежнєва: пісні, які треба послухати у її День народження

Сегодня, 3 февраля, свой День рождения праздную популярная украинская певица, актриса и телеведущая Вера Брежнева. Звезде исполняется 40 лет! Именно поэтому в День рождения Веры Брежневой мы решили вспомнить лучшие хиты певицы и устроить импровизированный день-вечер караоке. Пой с нами и поздравляй свою любимую звезду в соцсетях!

Вера Брежнева: песни, которые нужно послушать в ее день рождения:





















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