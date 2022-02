Ukrainian Fashion Week — 25 лет! Стартовала юбилейная Неделя моды

Основанная в 1997 году, Ukrainian Fashion Week объединила украинских дизайнеров в индустрию и стала первой Неделей моды не только в постсоветском пространстве, но и всей Центральной Европы. В 2022 году Украинская неделя моды празднует свое 25-летие!

— 25 лет мы упорно трудились, чтобы стать объединяющей силой индустрии и ее самым влиятельным игроком. В 1997 году дизайнеры получили от Украинской Недели Моды призыв объединиться в индустрию, а сегодня мы готовы говорить о ее будущем, о ее развитии в важнейших направлениях – sustainability, диджитализация, инклюзивность и разнообразие, – отмечает Ирина Данилевская, соучредитель и CEO Ukrainian Fashion.

Ukrainian Fashion Week:

это платформа поддержки молодых дизайнеров;

это центр sustainable fashion образования и нетворкинга Украины;

это стартовая площадка брендов, ставших всемирно известными;

это точка пересечения и взаимодействия индустрий;

это трибуна, с которой мы обращаемся к обществу с разговором о глубоких социальных проблемах;

это платформа, объединяющая творческое сообщество;

это место, где украинская мода становится мировой.

Календарь юбилейного года насыщен яркими событиями: февральская и сентябрьская Недели моды, BE SUSTAINABLE! Fashion Summit, проект «FRAMELESS» – коллаборации fashion-дизайнеров с цифровыми художниками и представителями криптоискусства, проект «Ukraine is the Centre of my Universe» в программе London Fashion Week, проекты на ресурсах влиятельных национальных и международных медиа.

Полную программу можно посмотреть здесь.

Более того, команда Ukrainian Fashion Week планирует масштабную мультимедийную выставку, посвященную 25-летию современной украинской моды. Проект будет совмещать наиболее инновационные форматы: интерактивные, диджитальные и иммерсивные. Проект продемонстрирует достижения украинской fashion-индустрии с 1997 года по сегодняшний день.

А благодаря проекту «FashionMETROpolis» Киевский метрополитен станет местом, где каждый сможет получить новый эстетический опыт и вдохновиться творчеством украинских дизайнеров. Эта коллаборация откроет новую страницу в истории украинской моды и подтвердит ее инклюзивность и стремление к открытости.

Мода – это об увлекательных эмоциях

Также по случаю 25-летия Ukrainian Fashion Week представляет новую визуальную айдентику, разработкой которой занималось лондонское креативное агентство Foxall Studio. Имея опыт издательского дела (в команде работают арт-директора и дизайнеры Vogue и GQ), студия разрабатывает проекты в сфере моды, красоты, искусства, дизайна, технологий и культуры. В портфолио Foxall Studio работы для Vogue, Selfridges, YouTube, Nowness, SHOWstudio.

Новое брендирование Ukrainian Fashion Week свидетельствует об изменениях, происходящих внутри компании на ее пути к технологичности и более сильной ориентации на аудиторию и коммьюнити.

— Мода – это об увлекательных эмоциях, и нет ничего более эмоционального, чем празднование 25-летия… Именно поэтому айдентика, которую мы разработали, коммуницирует самые яркие моменты, которые каждый почти подсознательно ассоциирует с модой, от вспышек камер и вечеринок до громкой музыки и танцев, – Эндрю Фоксалл, креативный директор Foxall Studio.

Напомним, что юбилейный год откроет новый сезон Ukrainian Fashion Week FW22-23, который состоится в Киеве с 3 по 6 февраля.