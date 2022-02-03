Убивая Еву 4 сезон: смотреть официальный трейлер

BBC America представила трейлер финального 4 сезона сериала «Убивая Еву».

«Убивая Еву» 4 сезон — смотреть трейлер онлайн:

В видео Вилланель во время беседы с психотерапевтом рассказывает, что убила двух человек, хотя и отчаянно пыталась не убивать их. В свою очередь, Ева переживает из-за того, что выстрелила кому-то в руку. Можно понять, что жизнь обеих женщин стали еще сложнее, когда мы видели их в последний раз. Трейлер продолжается тем, что Ева и Вилланель встречаются у аквариума. Когда Вилланель становится на колени, чтобы доказать, что она изменилась, Ева говорит:

«Если бы ты действительно изменилась, ты не пришла бы сюда». «Если бы ты изменилась, ты не позволила бы мне», — отвечает Вилланель.

К своим ролям вернутся актрисы Сандра О и Джоджи Коммер.

Премьера заключительного 4 сезона «Убивая Еву» состоится уже 27 февраля 2022 года.

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