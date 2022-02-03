BAFTA (БАФТА) 2022: полный список номинантов

Сегодня, 3 февраля, Британская киноакадемия объявила список номинантов на премию BAFTA 2022. В прямом эфире ведущие Эй Джей Одуду и Том Аллен огласила краткий список номинантов на престижную награду. Трасляция прошла в 14:10 по киевскому времени и продлилась около 20 минут. Читайте узнать полный список номинантов на BAFTA 2022.

Полный список номинантов на BAFTA 2022

Лучший фильм

«Белфаст» (Belfast)

«Не смотри вверх» (Don`t Look Up)

«Дюна» (Dune)

«Лакрично пицца» (Licorice Pizza)

«Власть пса» (The Power of the Dog)

Лучшая актриса

Леди Гага («Дом Гуччи»)

Алана Хаим («Лакричная пицца»)

Эмилия Джонс («CODA: Ребенок глухих родителей»)

Ренате Рейнсве («Худший человек на свете»)

Джоанна Сканлан («После любви»)

Тесса Томпсон («Идентичность»)

Лучший актер

Адиль Ахтар («Али и Ава»)

Махершала Али («Лебединая песня»)

Бенедикт Камбербэтч («Власть пса»)

Леонардо Ди Каприо («Не смотрите наверх»)

Стивен Грэм («Точка кипения»)

Уилл Смит «(Король Ричард»)

Лучший режиссер

Алим Кхан («После любви»)

Рюсуке Хамагути («Сядь за руль моей машины»)

Одри Диван («Событие»)

Пол Томас Андерсон («Лакричная пицца»)

Джейн Кэмпион («Власть пса»)

Жюлия Дюкурно («Титан»)

Лучший британский фильм

«После любви» (After Love)

«Али и Ава» (Ali & Ava)

«Белфаст» (Belfast)

«Точка кипения» (Boiling Point)

«Сирано» (Cyrano)

«Все говорят про Джейми» (Everybody’s Talking About Jamie)

«Дом Гуччи» (House of Gucci)

«Последняя ночь в Сохо» (Last Night in Soho)

«Роман служанки» (Mothering Sunday)

«Не время умирать» (No Time To Die)

«Идентичность» (Passing)

Лучшая музыка к фильму

«Быть Рикардо»

«Не смотрите вверх»

«Дюна»

«Французский вестник»

«Власть пса»

Лучший документальный фильм

«Стать Кусто»

«Корова»

«Побег»

«Спасение»

«Лето души»

Лучший дебют британского писателя, режиссера или продюсера

«После любви» (After Love)

«Точка кипения» (Boiling Point)

«Тем больнее падать» (The Harder They Fall)

«Клавиатурные фантазии» (Keyboard Fantasies)

«Идентичность» (Passing)

Лучший актер второго плана

Майк Фейст — «Вестсайдская история»

Киаран Хайндс — «Белфаст»

Трой Коцур — «CODA»

Вуди Норман — «Давай, давай»

Джесси Племонс — «Власть пса»

Коди Смитт-Макфи — «Власть пса»

Лучший оригинальный сценарий

Аарон Соркин — «Быть Рикардо»

Кеннет Брана — «Белфаст»

Адам Маккей — «Не смотри вверх»

Зак Бэйлин — «Король Ричард»

Пол Томас Андерсон — «Лакричная пицца»

Лучшая актриса второго плана

Каитриона Балф – «Белфаст»

Джесси Бакли — «Потерянная дочь»

Ариана ДеБос – «Вестсайдская история»

Энн Дауд – «Месса»

Аунжану Эллис — «Король Ричард»

Рут Негга – «Идентичность»

Лучшая операторская работа

«Дюна»

«Аллея кошмаров»

«Не время умирать»

«Власть пса»

«Макбет»

Лучший неанглоязычный фильм

«Сядь за руль моей машины»

«Рука Бога»

«Параллельніе матери»

«Маленька мама»

«Худший человек в мире»

Лучший монтаж

«Белфаст»

«Дюна»

«Лакричная пицца»

«Не время умирать»

«Лето души»

Лучший анимационный фильм

«Энканто»

«Побег»

«Лука»

«Митчеллы против машин»

Лучший адаптированный сценарий

Сиан Хедер — «CODA»

Рюсукэ Хамагути — «Сядь за руль моей машины»

Дени Вильнёв — «Дюн»

Мэгги Джилленхол — «Потерянная дочь»

Джейн Кэмпион — «Власть пса»

Лучший актерский состав

«Точка кипения»

«Дюна»

«Рука Бога»

«Король Ричард»

«Вестсайдская история»

Лучший короткометражный анимационный фильм

«Дела искусства»

«Не кормите голубей»

«Ночь живого ужаса»

Лучший короткометражный фильм

«Он – черный коп»

«Женщина»

«Палац»

«Три заседания чрезвычайного комитета»

«Нафаршированный»

Лучшая работа художника-постановщика

«Сирано»

«Дюна»

«Французский вестник»

«Аллея кошмаров»

«Вестсайдская история»

Лучшие прически и макияж

«Круэлла»

«Сирано»

«Дюна»

«Глаза Темми Фэй»

«Дом Гуччи»

Лучшие костюмы

«Круэлла»

«Сирано»

«Дюна»

«Аллея кошмаров»

«Французский вестник»

Лучшие визуальные эффекты

«Дюна»

«Главный герой»

«Охотники за привидениями»

«Матрица: Воскресенье»

Лучший звук

«Дюна»

«Прошлой ночью в Сохо»

«Не время умирать»

«Тихое место»

Восходящая звезда:

Миллисент Симмондс

Лашана Линч

Ариана Дебоуз

Коди Смит-Макфи

Харрис Дикинсон

Напомним, что победителей BAFTA 2022 объявят 13 марта в Королевском Альберт-Холле в Лондоне на официальной церемонии Британской киноакадемии.

Фото: Getty Images

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