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BAFTA 2022: полный список номинантов

BAFTA (БАФТА) 2022: полный список номинантов

Сегодня, 3 февраля, Британская киноакадемия объявила список номинантов на премию BAFTA 2022. В прямом эфире ведущие Эй Джей Одуду и Том Аллен огласила краткий список номинантов на престижную награду. Трасляция прошла  в 14:10 по киевскому времени и продлилась около 20 минут. Читайте узнать полный список номинантов на BAFTA 2022.

Полный список номинантов на BAFTA 2022

Лучший фильм

  • «Белфаст» (Belfast)
  • «Не смотри вверх» (Don`t Look Up)
  • «Дюна» (Dune)
  • «Лакрично пицца» (Licorice Pizza)
  • «Власть пса» (The Power of the Dog)

Лучшая актриса

  • Леди Гага («Дом Гуччи»)
  • Алана Хаим («Лакричная пицца»)
  • Эмилия Джонс («CODA: Ребенок глухих родителей»)
  • Ренате Рейнсве («Худший человек на свете»)
  • Джоанна Сканлан («После любви»)
  • Тесса Томпсон («Идентичность»)

Лучший актер

  • Адиль Ахтар («Али и Ава»)
  • Махершала Али («Лебединая песня»)
  • Бенедикт Камбербэтч («Власть пса»)
  • Леонардо Ди Каприо («Не смотрите наверх»)
  • Стивен Грэм («Точка кипения»)
  • Уилл Смит «(Король Ричард»)

Лучший режиссер

  • Алим Кхан («После любви»)
  • Рюсуке Хамагути («Сядь за руль моей машины»)
  • Одри Диван («Событие»)
  • Пол Томас Андерсон («Лакричная пицца»)
  • Джейн Кэмпион («Власть пса»)
  • Жюлия Дюкурно («Титан»)

Лучший британский фильм

  • «После любви» (After Love)
  • «Али и Ава» (Ali & Ava)
  • «Белфаст» (Belfast)
  • «Точка кипения» (Boiling Point)
  • «Сирано» (Cyrano)
  • «Все говорят про Джейми» (Everybody’s Talking About Jamie)
  • «Дом Гуччи» (House of Gucci)
  • «Последняя ночь в Сохо» (Last Night in Soho)
  • «Роман служанки» (Mothering Sunday)
  • «Не время умирать» (No Time To Die)
  • «Идентичность» (Passing)

Лучшая музыка к фильму

  • «Быть Рикардо»
  • «Не смотрите вверх»
  • «Дюна»
  • «Французский вестник»
  • «Власть пса»

Лучший документальный фильм

  • «Стать Кусто»
  • «Корова»
  • «Побег»
  • «Спасение»
  • «Лето души»

Лучший дебют британского писателя, режиссера или продюсера

  • «После любви» (After Love)
  • «Точка кипения» (Boiling Point)
  • «Тем больнее падать» (The Harder They Fall)
  • «Клавиатурные фантазии» (Keyboard Fantasies)
  • «Идентичность» (Passing)

Лучший актер второго плана

  • Майк Фейст — «Вестсайдская история»
  • Киаран Хайндс — «Белфаст»
  • Трой Коцур — «CODA»
  • Вуди Норман — «Давай, давай»
  • Джесси Племонс — «Власть пса»
  • Коди Смитт-Макфи — «Власть пса»

Лучший оригинальный сценарий

  • Аарон Соркин — «Быть Рикардо»
  • Кеннет Брана — «Белфаст»
  • Адам Маккей — «Не смотри вверх»
  • Зак Бэйлин — «Король Ричард»
  • Пол Томас Андерсон — «Лакричная пицца»

Лучшая актриса второго плана

  • Каитриона Балф – «Белфаст»
  • Джесси Бакли — «Потерянная дочь»
  • Ариана ДеБос – «Вестсайдская история»
  • Энн Дауд – «Месса»
  • Аунжану Эллис — «Король Ричард»
  • Рут Негга – «Идентичность»

Лучшая операторская работа

  • «Дюна»
  • «Аллея кошмаров»
  • «Не время умирать»
  • «Власть пса»
  • «Макбет»

Лучший неанглоязычный фильм

  • «Сядь за руль моей машины»
  • «Рука Бога»
  • «Параллельніе матери»
  • «Маленька мама»
  • «Худший человек в мире»

Лучший монтаж

  • «Белфаст»
  • «Дюна»
  • «Лакричная пицца»
  • «Не время умирать»
  • «Лето души»

Лучший анимационный фильм

  • «Энканто»
  • «Побег»
  • «Лука»
  • «Митчеллы против машин»

Лучший адаптированный сценарий

  • Сиан Хедер — «CODA»
  • Рюсукэ Хамагути — «Сядь за руль моей машины»
  • Дени Вильнёв — «Дюн»
  • Мэгги Джилленхол — «Потерянная дочь»
  • Джейн Кэмпион — «Власть пса»

Лучший актерский состав

  • «Точка кипения»
  • «Дюна»
  • «Рука Бога»
  • «Король Ричард»
  • «Вестсайдская история»

Лучший короткометражный анимационный фильм

  • «Дела искусства»
  • «Не кормите голубей»
  • «Ночь живого ужаса»

Лучший короткометражный фильм

  • «Он – черный коп»
  • «Женщина»
  • «Палац»
  • «Три заседания чрезвычайного комитета»
  • «Нафаршированный»

Лучшая работа художника-постановщика

  • «Сирано»
  • «Дюна»
  • «Французский вестник»
  • «Аллея кошмаров»
  • «Вестсайдская история»

Лучшие прически и макияж

  • «Круэлла»
  • «Сирано»
  • «Дюна»
  • «Глаза Темми Фэй»
  • «Дом Гуччи»

Лучшие костюмы

  • «Круэлла»
  • «Сирано»
  • «Дюна»
  • «Аллея кошмаров»
  • «Французский вестник»

Лучшие визуальные эффекты

  • «Дюна»
  • «Главный герой»
  • «Охотники за привидениями»
  • «Матрица: Воскресенье»

Лучший звук

  • «Дюна»
  • «Прошлой ночью в Сохо»
  • «Не время умирать»
  • «Тихое место»

Восходящая звезда:

  • Миллисент Симмондс
  • Лашана Линч
  • Ариана Дебоуз
  • Коди Смит-Макфи
  • Харрис Дикинсон

Напомним, что победителей BAFTA 2022 объявят 13 марта в Королевском Альберт-Холле в Лондоне на официальной церемонии Британской киноакадемии.

Фото: Getty Images

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