BAFTA (БАФТА) 2022: полный список номинантов

BAFTA 2022: полный список номинантов
Сегодня, 3 февраля, Британская киноакадемия объявила список номинантов на премию BAFTA 2022. В прямом эфире ведущие Эй Джей Одуду и Том Аллен огласила краткий список номинантов на престижную награду. Трасляция прошла в 14:10 по киевскому времени и продлилась около 20 минут. Читайте узнать полный список номинантов на BAFTA 2022.
Полный список номинантов на BAFTA 2022
Лучший фильм
- «Белфаст» (Belfast)
- «Не смотри вверх» (Don`t Look Up)
- «Дюна» (Dune)
- «Лакрично пицца» (Licorice Pizza)
- «Власть пса» (The Power of the Dog)
Лучшая актриса
- Леди Гага («Дом Гуччи»)
- Алана Хаим («Лакричная пицца»)
- Эмилия Джонс («CODA: Ребенок глухих родителей»)
- Ренате Рейнсве («Худший человек на свете»)
- Джоанна Сканлан («После любви»)
- Тесса Томпсон («Идентичность»)
Лучший актер
- Адиль Ахтар («Али и Ава»)
- Махершала Али («Лебединая песня»)
- Бенедикт Камбербэтч («Власть пса»)
- Леонардо Ди Каприо («Не смотрите наверх»)
- Стивен Грэм («Точка кипения»)
- Уилл Смит «(Король Ричард»)
Лучший режиссер
- Алим Кхан («После любви»)
- Рюсуке Хамагути («Сядь за руль моей машины»)
- Одри Диван («Событие»)
- Пол Томас Андерсон («Лакричная пицца»)
- Джейн Кэмпион («Власть пса»)
- Жюлия Дюкурно («Титан»)
Лучший британский фильм
- «После любви» (After Love)
- «Али и Ава» (Ali & Ava)
- «Белфаст» (Belfast)
- «Точка кипения» (Boiling Point)
- «Сирано» (Cyrano)
- «Все говорят про Джейми» (Everybody’s Talking About Jamie)
- «Дом Гуччи» (House of Gucci)
- «Последняя ночь в Сохо» (Last Night in Soho)
- «Роман служанки» (Mothering Sunday)
- «Не время умирать» (No Time To Die)
- «Идентичность» (Passing)
Лучшая музыка к фильму
- «Быть Рикардо»
- «Не смотрите вверх»
- «Дюна»
- «Французский вестник»
- «Власть пса»
Лучший документальный фильм
- «Стать Кусто»
- «Корова»
- «Побег»
- «Спасение»
- «Лето души»
Лучший дебют британского писателя, режиссера или продюсера
- «После любви» (After Love)
- «Точка кипения» (Boiling Point)
- «Тем больнее падать» (The Harder They Fall)
- «Клавиатурные фантазии» (Keyboard Fantasies)
- «Идентичность» (Passing)
Лучший актер второго плана
- Майк Фейст — «Вестсайдская история»
- Киаран Хайндс — «Белфаст»
- Трой Коцур — «CODA»
- Вуди Норман — «Давай, давай»
- Джесси Племонс — «Власть пса»
- Коди Смитт-Макфи — «Власть пса»
Лучший оригинальный сценарий
- Аарон Соркин — «Быть Рикардо»
- Кеннет Брана — «Белфаст»
- Адам Маккей — «Не смотри вверх»
- Зак Бэйлин — «Король Ричард»
- Пол Томас Андерсон — «Лакричная пицца»
Лучшая актриса второго плана
- Каитриона Балф – «Белфаст»
- Джесси Бакли — «Потерянная дочь»
- Ариана ДеБос – «Вестсайдская история»
- Энн Дауд – «Месса»
- Аунжану Эллис — «Король Ричард»
- Рут Негга – «Идентичность»
Лучшая операторская работа
- «Дюна»
- «Аллея кошмаров»
- «Не время умирать»
- «Власть пса»
- «Макбет»
Лучший неанглоязычный фильм
- «Сядь за руль моей машины»
- «Рука Бога»
- «Параллельніе матери»
- «Маленька мама»
- «Худший человек в мире»
Лучший монтаж
- «Белфаст»
- «Дюна»
- «Лакричная пицца»
- «Не время умирать»
- «Лето души»
Лучший анимационный фильм
- «Энканто»
- «Побег»
- «Лука»
- «Митчеллы против машин»
Лучший адаптированный сценарий
- Сиан Хедер — «CODA»
- Рюсукэ Хамагути — «Сядь за руль моей машины»
- Дени Вильнёв — «Дюн»
- Мэгги Джилленхол — «Потерянная дочь»
- Джейн Кэмпион — «Власть пса»
Лучший актерский состав
- «Точка кипения»
- «Дюна»
- «Рука Бога»
- «Король Ричард»
- «Вестсайдская история»
Лучший короткометражный анимационный фильм
- «Дела искусства»
- «Не кормите голубей»
- «Ночь живого ужаса»
Лучший короткометражный фильм
- «Он – черный коп»
- «Женщина»
- «Палац»
- «Три заседания чрезвычайного комитета»
- «Нафаршированный»
Лучшая работа художника-постановщика
- «Сирано»
- «Дюна»
- «Французский вестник»
- «Аллея кошмаров»
- «Вестсайдская история»
Лучшие прически и макияж
- «Круэлла»
- «Сирано»
- «Дюна»
- «Глаза Темми Фэй»
- «Дом Гуччи»
Лучшие костюмы
- «Круэлла»
- «Сирано»
- «Дюна»
- «Аллея кошмаров»
- «Французский вестник»
Лучшие визуальные эффекты
- «Дюна»
- «Главный герой»
- «Охотники за привидениями»
- «Матрица: Воскресенье»
Лучший звук
- «Дюна»
- «Прошлой ночью в Сохо»
- «Не время умирать»
- «Тихое место»
Восходящая звезда:
- Миллисент Симмондс
- Лашана Линч
- Ариана Дебоуз
- Коди Смит-Макфи
- Харрис Дикинсон
Напомним, что победителей BAFTA 2022 объявят 13 марта в Королевском Альберт-Холле в Лондоне на официальной церемонии Британской киноакадемии.
Фото: Getty Images
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