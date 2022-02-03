Евровидение 2022: Тина Кароль вошла в жюри Нацотбора

Наконец-то стало известно имя первого члена жюри в Национальном отборе на Евровидение 2022

Певица Тина Кароль будет оценить выступления украинских артистов. Об этом сообщил Общественный вещатель в своем официальном Instagram. В сообщении организаторы объяснили свой выбор.

– В 2006 году в Афинах Тина Кароль с песней «Show me your love» представляла Украину на конкурсе «Евровидение», где заняла седьмое место. В 2007 году была членом жюри Национального отбора. За свою 19-летнюю карьеру у народной артистки более 20 музыкальных и телевизионных премий, — сообщило Суспільне.

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Напомним, что финал Национального отбора на Евровидение 2022 состоится уже 12 февраля.

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В шорт-лист финалистов попали 8 участников, из которых мы с тобой будем выбирать одного. Все детали ты можешь прочесть здесь. Также ты можешь послушать песни участников, которые боролись за выход в финал Нацотбора.

Кроме этого, совсем недавно организаторы представили макет главной сцены Нацотбора на Евровидение 2022 года.

Фото @tina_karol

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