Солистка Go_A показала другую себя в откровенной съемке без белья

Звезда поразила фанатов неожиданным образом

Солистка группы Go_A Екатерина Павленко полюбилась фанатам после участия в песенном конкурсе «Евровидение-2021», где представители Украины заняли 5 место. На самом конкурсе и в своих сценических образах певица привыкла придерживаться более сдержанного стиля. Так же раз в никогда можно увидеть откровенные фото артистки и в ее Instagram.

Но на днях Екатерина Павленко из группы Go_A удивила своих подписчиков, опубликовав снимок с горячей фотосессии. На фото девушка позирует в гостиничном номере, одетая в обжатое платье с откровенными вырезами, из-за которых видно, что оно без белья!

Больше фотографии этой фотосессии можно увидеть в профиле фотографии Анастасии Савельевой. Ей удалось по-новому показать любимицу публики.

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