Хейли Бибер рассказала, когда она с Джастином Бибером планирует заводить детей

Селебрити не хочет спешить с важным решением в своей жизни

После женитьбы певца Джастина Бибера и модели Хейли Болдвин почти единственный вопрос, интересующий журналистов и фанатов пары, стал о том, когда звезды собираются заводить детей. И вот Хейли Бибер решила ответить всем, кого так интересует, когда она родит биберят.

Как призналась селебрита журнала WSJ, сейчас она не планирует обзаводиться детьми. Вообще, модель хочет иметь детей с Джастином Бибером, но точно не в этом году.

«Я думаю, в идеале в ближайшие пару лет мы бы попробовали. Существует ли причина, по которой это называется попыткой, правда? Вы не знаете, сколько времени займет этот процесс. Но я точно могу сказать, что никаких детей в этом году. Я думаю, это было бы немного неспокойно», – поделилась звезда.

Также Хейли Бибер добавила, что хотела сейчас сосредоточиться на карьере. Она не собирается оправдывать ожидания общества в отношении замужних женщин.

«Есть такая вещь, которая встречается с женщинами, когда они выходят замуж. Все всегда предполагают, что сначала любовь, потом свадьбу, потом ребенок. Ну как относительно всего, чего я хочу достичь в своем бизнесе», — добавила она.

Фото: Getty Images

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